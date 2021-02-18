趙少康獲聘國民黨中評委，NCC說違背「黨政軍條款」，他不能繼續擔任中廣董事長，但在三中案北檢又說，馬英九當年應該把中廣賣給國民黨的中評會主席；民進黨真的是官字兩個口，怎麼樣都有話說。

北檢起訴馬英九的三中案，理由就是當時國民黨的中評會主席也想買中廣，而且出價更高，馬英九卻因為「黨政軍退出媒體」的法律規定，指示賣給出價較低的趙少康。北檢說這是背信，馬英九壞壞！

換句話說，北檢認為國民黨的中評會主席，擔任中廣董事長是合法的。舉重以明輕，那麼陽春中評委要經營媒體，更不是問題。

但現在，NCC卻說趙少康當了中評委，依法就不能當中廣董事長，這不是打了北檢一巴掌嗎？

「官字兩個口」，民進黨真是發揮得淋漓盡致。要辦馬英九就用法律標準A，要辦趙少康就用法律標準B。大家都知道NCC不獨立，也知道民進黨會關說檢察長，但就算偏頗，也該有個限度，裝也要裝一下吧。

如果中評委趙少康真的不能擔任中廣董事長，那更證明了馬英九的所謂三中案，是完完全全的政治起訴。連司法都雙標，民進黨是在讓自己蒙羞。