一位在大陸的英國留學生，覺得歐美主流媒體對大陸的一些報導並不公允，所以「宣布」假冒以CNN為名，製作了一則反諷影片，立意在反對攻擊大陸的假新聞。但有人將其中「誇張性戲情」剪輯出來，變成攻擊歐美的假新聞。

此類事件已形成趨勢，有討論其：辨假能力、媒體社會責任、法律責任、與整體言論環境的必要。

被斷章取義的部分是外籍記者訪問一位大陸青年，受訪者說在餐敘後休息，記者就對鏡頭說：他的父母因為染疫而被捕失聯，所以正借酒澆愁。造成觀者大怒，氣憤瘋傳並痛罵歐美。

CNN有可能作出扭曲的新聞，但以他們的能力，要作也會極力打造，影片中顯示中文、播出中語，同步假譯的拙劣手法，如有辨假能力，應該3秒就可以看穿。

辨假能力與資訊閱歷密切相關。二戰後審訓納粹青年團，發現他們已經6年以上不知道國際真相了。進一步研究發現，愈是在封閉井底、愈容易被粗糙的假新聞欺騙。所以要防制假新聞，不是封鎖監控，而是相反要多看、多討論、多比較。

諷刺式評論自古就有，在網路時代仿真度愈高。如何面對，早已有「媒體社會責任」主張：廣告、反諷、笑話…等非事實訊息，必須明確告知這是戲劇效果，不是事實。

這部影片的前言與後語，都公開說明了這是諷刺影片，在上方醒目處，也打出是「bilibili」娛樂台的作品，說明這是一部戲劇影片，對製作者而言，已經負起了責任。

本案卻出現了問題：影片只被剪出原本搞笑內容，而不熟悉大陸「bilibili」台的人，誤以為這是真的CNN影片，出現許多暴怒的情緒反應。這部影片的目的是「反假新聞」，但被利用變成假新聞！

這部影片的作假者，應該是第一手剪輯傳布、且不說明這是「bilibili」影片中一段反諷劇情的人，且應負相關刑事責任。

當前社會「資訊過量」，實在很難去究責第二手以上的傳播人。在5任民選總統中，只有蔡總統使用有違憲之虞的《社維法》逮捕轉傳人，應屬過當。第二手以上的傳播人應該作到的是「自律」，亦即知道所散布的是假訊息後，應該主動刪除或更正。

多數關心公共事務的公民和這位英籍製作者一樣，都有反對假新聞、且不分族群、不插標籤、有自律必要的意識。採用諷刺式評論，也是對新聞報導可能存在無意或有意偏頗的提醒與警告。公民、政府、網路平台的立場應該是一致的！但現況卻出現對立的現象。

這部影片的結論打出一句大字：「Integrity（ 良心）」。fb在各地監控內容的單位也叫 Integrity team，我們發現fb宣稱反假新聞的控管，反而變成假新聞的案例也有不少！

當前網路論壇已經社團化，我們呼籲政府、fb，宜邀請各言論社團溝通，不是自居上位、對下封鎖，而是共同解決問題或誤會。期待政府與人民共建真善美社會，使用者與fb一同成長，形成「言論自由、資訊流通、自律責任、平台安全」並重的環境。

（作者為大學退休教師）