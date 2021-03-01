才剛把「飆風玫瑰」羅斯從活塞挖來尼克，尼克總教練席波迪卻還不滿足嗎？根據《紐約每日新聞》在1日爆料，尼克打算跟灰狼提出交易明星中鋒唐斯的可能性，目的就是想讓唐斯跳槽紐約跟席波迪重聚，看來席波迪已經收集舊將成癮了。

席波迪先前曾在灰狼跟唐斯合作相當愉快，更相信有了唐斯的加盟，尼克可以憑藉堅強防守拿下更多勝利，更變成一支具有競爭力的強隊，事實上，尼克本季確實有所蛻變，目前拿下17勝17敗，排在東區第5，確實有機會闖進季後賽。

至於先前因為感染新冠病毒缺陣一段時間的唐斯，本季目前只打14場，平均每場可拿22.5分、10.7籃板、4.2助攻與1.9火鍋，表現仍然相當優異，隨著灰狼本季戰績低迷，目前只拿7勝24敗，位居聯盟墊底，灰狼或許打算開始重建。

其實尼克早就有意招募唐斯，去年休兵期間就有傳出尼克打算透過交易換來唐斯，可惜最後無疾而終，如今有了席波迪這名昔日恩師坐鎮，又有前隊友羅斯幫忙掌控組織，或許唐斯也會想要趕緊離開灰狼這片「泥沼」，免得讓自己行情越來越差。

(中時 )