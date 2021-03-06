行政院主計總處公布最新經濟預測，今年GDP成長可望達到4.64%，是近7年來最好，但外界反應不一，有人歡欣鼓舞，有人認為太高估，更有人諷刺主計總處甘為民進黨的「啦啦隊」。這些看法都不能說錯，但也不能說對，因為兩者都有「部分事實」，同時也有「部分失真」。

嚴重傾向科技產業

依照主計總處資料，去年經濟成長率3.11%，人均GDP為2萬8383美元。去年受新冠疫情影響，第2季成長率跌到0.35%低點後，開始快速反彈，第4季高達5%以上。預測今年可延續去年下半年的熱絡，全年成長率可達4.64%，是從民國104年以來最高，平均國民所得可望達3萬981美元，突破3萬美元大關具重要意義。

有人質疑主計處過分樂觀，但今年經濟比去年好，應該不成問題。眾所皆知，去年全球經濟受新冠疫情衝擊，陷人上世紀30年代大蕭條以來最嚴重衰退，預測全球衰退幅度在4%左右；不過，在疫苗已上市並分送注射後，今年疫情可望緩和，特別是主要的經濟大國，如美國、歐洲主要國家、大陸等，預料第3季後可望達成群體免疫，加上去年基期低，成長率可望攀高，這是大環境有利之處。

對台灣而言，去年防疫成功，讓全台經濟與生產運作如常，下半年甚至因其他國家生產減少、大陸搶出貨等因素，出口出現兩位數的大幅成長，全年出口值衝上3452億美元，年增4.9%，刷新歷史新高紀錄，不但優於其他三小龍，也優於大陸、日本。今年外在大環境較去年更佳，加上中美間經貿角力與科技戰持續，縱然未必再有兩位數的出口成長率，但也是欲小不易。

除此之外，台商回流的投資陸續會在今年落實，因此投資仍有成長；疫情緩和甚至可能結束，加上經濟成長看好，消費意願可望提高，去年民間消費衰退超過2%，今年預估成長率近4%，這些都能讓經濟有更好表現，因此今年當然不必、也不能看衰台灣經濟。

不過，在亮麗的經濟數據下，仍然有令人不安的因子與風險。最嚴重的問題是產業與出口高度不平衡，嚴重傾向科技產業，或是說半導體產業，甚至可以直接說向台積電高度傾斜。去年台灣出口金額中，超過半數是一般所謂的科技產品：電子零組件出口占39%，資通產品占14%，兩者合計占比53%；而且出口科技產品中半導體超過一半，占出口比重高達全部出口的35%。民間投資部也是半導體產業占了半壁江山，半導體製造是高耗能產業，龐大的新投資有利經濟成長，但能否充分供電，將是政府重大考驗。

對大陸依賴度提高

就總體經濟而言，產業發展不均衡代表風險高度集中，一旦碰上半導體不景氣，整體國家與經濟受到的衝擊會非常沉重，相較之下南韓的出口產業就比台灣平衡。再者，資本密集程度高的科技產業，可以創造高薪工作，但增加的就業機會遠不及服務業及勞力密集型傳統製造業，社會內部的不平均問題可能惡化。

另一個蔡政府該面對卻不敢面對的是：台灣對大陸出口依賴度提高到歷史高點，去年曾單月出現46%超高依賴度，全年為43.8%，過去4年蔡政府敲鑼打鼓投入數百億元推動新南向政策，顯然全盤失敗，對大陸依賴不減反增。

坦白說，從對岸禁止台灣鳳梨事件看，台灣承受類似事件的能力極低；但蔡政府無法處理好兩岸關係，甚至刻意挑動、帶風向，惡化兩岸民間關係，看看兩岸網民在網路上如何彼此辱罵就知道了。兩岸經貿關係如此密切，台灣順差幾乎都來自對岸，蔡政府卻在政治上敵視對岸，讓台灣經貿平添風險。

蔡政府大力宣傳因中美貿易戰讓台商回流、全球供應鏈移出大陸，要與美國共組新的供應鏈。不過，實務上與統計數據都不支持這種說法。去年台灣出口中間產品占整體出口比達77%，出口大陸比重又提高，顯示兩岸供應鏈堅實依舊；而去年大陸吸引的外資直接投資居全球之冠，其中雖有疫情因素，但顯然大陸的世界工廠地位仍在，供應鏈體系也繼續保持，蔡政府若堅持「兩岸脫鉤」，將為台灣帶來巨大風險。