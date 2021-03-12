根據聯準會周四發布的報告，因超低利率與大規模財政紓困措施，遏阻了新冠肺炎疫情造成的財務衝擊，截至2020年底，美國家庭財富達到130.2兆美元，創下歷史新高記錄。

報告指出，去年第四季，股市上漲使美國家庭資產增加4.9兆美元，而房地產增值使家庭資產增加約9000億美元。第四季現金、支票帳戶和儲蓄存款餘額總計增加6427億美元，達到14.1兆美元，創下歷史新高。家庭財富較前一年同期增加12兆美元，且消費者還清的信用卡債務達到1,183億美元，亦創下新高記錄。

不過，聯準會這份有關於家庭、企業與政府財務金融帳戶的報告，並未提供高所得家庭相對於貧困家庭的比較項目，亦粉飾了受僱者與失業者，以及那些擁有股票房產與沒有股票房產的民眾之間截然不同的經歷。

但儘管如此，這些最新的數據仍為美國家庭財務的整體實力提供一些概況。美國政府在新冠危機初期推出近3兆美元財政援助措施，以及聯準會大舉降息與推出前所未見的購債措施，為美國家庭財務提供支撐。

這份報告涵蓋去年10月至12月期間，當時數百萬失業的美國人已經開始耗盡失業救濟金，且整體就業增長持續放緩、新冠肺炎確診快速激增，而去年最後一周才簽署、規模達8920億美元的新冠紓困案在當時尚未發揮任何效益。這項方案包括直接向人民發放600美元振興支票、加發失業給付，以及對小型企業提供金援等措施，在今年初才開始上路。

周四美國總統拜登簽署了國會新通過的1.9兆美元紓困與振興方案，最快美國家庭本周起就能收到新一輪的援助，大多數美國人將額外獲得1,400美元支票。

與疫前的榮景相比，美國的勞動力市場仍然災情慘重。儘管周四發布的數據顯示上周初領失業給付人數少於預期、跌幅超出預期，但另一項報告指出，截至今年2月底，美國仍有2010萬人正在請領各種失業救濟。

美國勞工部周四公布，上周（截至3月6日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少4.2萬人，為71.2萬人，少於市場預期的72.5萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為75.9萬人，較前一周減少3.4萬人。截至2月27日當周，美國續領失業救濟人數較前一周減少19.3萬人，為414.4萬人。

不過，分析師預期，在疫情降溫與加快疫苖接種將在未來幾個月提振美國經濟活動之際，新一輪財政援助方案將有助於美國就業市場加速復甦。

(時報資訊)