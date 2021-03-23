王崑義快評》美國紙老虎

美國知名歷史經濟學家弗格森（Nial Ferguson）在一篇文章中指出，美中高層在阿拉斯加會談火力交鋒，形同斷送雙方重啟「雙贏」的外交路線。他認為，碰到只在意「台灣問題」的北京，一旦爆發台海危機，美國可能步上英國在蘇伊士運河危機的後塵，終結自己的世界霸權地位。

弗格森還形容「美國是狐狸」、「中國是刺蝟」。狐狸會做很多分散的事，但刺蝟只專注一件事，而中國所專注的就是「台灣問題」，這從季辛吉撬開北京大門時代至今，一直就在意這件事。

近年來中國不斷發展軍力，目標就是打敗美國奪回台灣。但是，美國是否真的敢於跟中國開打，不知道。所以美國一方面全力「武裝台灣」，一方面又拉攏盟國保護台灣，美國要做的事太多，因此看在弗格森的眼裡，美國越來越像蘇伊士運河危機時的英國，表面上是一個霸權，其實不過是一隻「紙老虎」。

而這隻「紙老虎」對應的可不是毛澤東時代的中國，而是一心把統一台灣當成「偉大復興」的習近平。而習近平在達到「偉大復興」之後，才可能想到弗格森所說的「誰統治台灣，誰就統治著世界」，美國知道中國這個企圖心嗎？