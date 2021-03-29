曾獲英國奧斯卡提名的加芙列拉考珀斯維特（Gabriela Cowperthwaite）執導新片《友你真好》（Our Friend），改編自戰地記者馬修蒂格（Matthew Teague）在《君子》（Esquire）雜誌所刊登的文章《朋友》，描述一對幸福的夫妻，因為妻子不幸罹患癌症末期，當這家人陷入困境時，一位共同的好友為他們無私付出，更將彼此從友情昇華為親情，是部在爛番茄獲得95％好評的佳作。

該片卡司也是一時之選，以《海邊的曼徹斯特》榮獲奧斯卡、金球獎影帝的凱西艾佛列克（Casey Affleck），這回將一家之主的角色詮釋得絲絲入扣，當面對愛妻即將不久於世的苦楚，更將再現他影帝等級的精湛演技。至於《格雷的五十道陰影》女主角達珂塔強森（Dakota Johnson），這回將一路從原本身體健康的母親，演到罹癌後的病體虛弱，甚至是不穩定的情緒，可說是她演藝生涯的最大挑戰。而演技派男星傑森席格（Jason Segel），更同時在片中化身照顧這一家人的「奶爸」，一面要安撫2位面對生命膠著的摯友，還得要照顧他們的2個女兒，再度貢獻出感動人心的演出。即便劇情碰觸無常的生命議題，不過透過三位演員呈現的堅貞友誼，感動演出也將為觀眾內心帶來陣陣暖意。

原著作者馬修蒂格表示：「妻子病逝後，我真的沒想過會寫下這段故事。一年之後，我向《君子》編輯提到，我們總是不誠實地談論生活中的死亡，這讓我對現實中的現實毫無預料。每個故事都需要一位英雄，而我不是這個故事的英雄，丹恩才是我們所有人的英雄，這成為我的靈感來源。」飾演「丹恩」的傑森席格也說：「本片大概有一百萬種不同事物，可以從中看到悲傷、友誼、失去、無私等各種令人動容的情緒。」監製麥可A普拉斯（Michael A. Pruss）也補充：「除了探索友誼與勇氣，還想傳達沒有人能做到完美。儘管想做的事情這麼多，但有時也會辜負自己的願望。我認為所有角色都是不完美的，但最後會發現人們是善良的，並且會變得無私，特別是在遇到朋友有難的極端情況之下。」

值得一提的是，在片中飾演摯友「丹恩」的傑森席格，最廣為人知的作品，莫過就是美國知名情境喜劇《追愛總動員》。他在該劇飾演天真、可愛又好相處的「馬修」，也讓他以該劇奠定喜劇形象。傑森席格分享飾演丹恩的心境：「最簡單的扮演方式，就是想像當我朋友遇到困難時，我應該怎麼辦。我把這當成是完全無私的舉動，但我認為丹恩的情況更加複雜。他可以為了朋友，將自己完全拋在一旁，但面對自己的難題，卻只能被困在其中。」編導特地在片中安排一場他講冷笑話的橋段，而《追》劇中的馬修也最愛講冷笑話，這也讓國外的眼尖觀眾，看到這段就會心一笑，直呼：「這完全就是那時候的『馬修』！」

《友你真好》4月9日在台上映。

(中時 )