日前行政院會通過組改法案，決定新設數位發展部。未來將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用，強化國家科技發展，還要擴增政府資安能量跟規模，打造資安國家隊，透過組織改造邁向國家數位轉型。話說得很好聽，但這些會不會都只是政治算計，為第四軍、網軍巧立名目、攫取資源？是不是《科技偵查法》草案去年被退回後，再度借屍還魂？是不是再一次想假資安為名，行監控之實？是不是「數位東廠」時代就要來臨了？

去年《科技偵查法》草案也是話說得很好聽，但因涉及憲法保障人權與隱私的嚴重爭議，最後胎死腹中。如今數位發展部來勢洶洶，極可能透過無止境的數位手段，甚至行政裁量權，未來用行政命令就能輕鬆辦到《科技偵查法》辦不到的事，實現社會全監督。到時我們還有自由嗎？我們還有人權嗎？我們還有隱私嗎？是不是數位發展部成立之後，就能透過行政命令，監控人民的每一分鐘？

至今我們仍看不到政府部門的數位轉型願景、看不到產業的數位轉型願景，只看到資安、國安被無限上綱，企圖統管未來數位時代的巨型發展。殊不知，民眾最擔心的正是數位發展部成立之後，數位城牆成為生活常態，無從規範？

換言之，一個活生生的「數位東廠」、「數位天眼」，統涉金融、經濟、產業、社會全層面的「哥吉拉」就要誕生了，民眾的生活、隱私均遭到明顯威脅，大家又怎麼高興得起來？當然在心中已為數位發展部打了一個大問號！

沒有心沒有腦，完全跟不上數位時代，欠缺數位常識，是我們官員的共同寫照，數位發展部更是頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒有整體規畫的組織再造結果，只是為再造而再造，為了數位而數位。

政府的數位改造，應該是幫企業與產業建構良好的數位環境，加速轉型，強化台灣的數位競爭力。問題在於，數位發展當然有它的必要性，但數位發展部的成立是否有必要？

數位發展的項目真像行政院提到的，只跟電信、郵政、資安有關嗎？金融沒有嗎？AI沒有嗎？如果未來全社會所有項目都是數位化，難道成立的不應該是院級機關，也就是「數位發展院」嗎？還是我們應該把行政院改成「傳產發展院」呢？

甚至這種一刀切的方式，未來數位工作全歸到數位發展部，資料、數據與工具都由數位發展部一手掌控，如果數位金融、數位貨幣也逐步納入數位發展部管轄範圍，到時候，別說老邁的行政院了，國安局管得動數位發展部嗎？這不就是明朝東廠、西廠、內廠林立，錦衣衛跋扈朝政的亂象重演嗎？

更別提數位發展部的組織規畫中，居然還保障因此職務轉換的公務員，從原單位到新單位的福利絕對會比原來更好。那究竟行政院今天是在為官員謀福利？還是在為全民謀福利？如果都是政治掛帥，始終不把民意放在心裡，那麼我們有需要把這麼多民脂民膏、這麼多血汗錢，花在行政官員身上嗎？

這些情形，絕對不是一個民主國家該有的現象。再多的大內宣其實都遮掩不住數位發展部毫無社會對話就倉促上路的草率與亂象。請民進黨政府不要老想著政治操作，搞些黨產、促轉、制憲的虛功，少點政治算計，還是把精力花在國計民生上吧！

（作者為立法委員、律師）