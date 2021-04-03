律師表示，釀太魯閣號出軌至少奪50命的工程車李姓司機，如過失致死罪成立，最重只判刑5年。（圖／翻攝自當事人臉書）

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

更新內容11:16)台鐵太魯閣號408車次昨（2）日發生重大事故，一名49歲工程車李姓司機，因為車子停在邊坡未拉手煞車，滑落後砸中時速120公里的408車次太魯閣號，造成車內近500名乘客至少50人罹難、146人受傷，成為台鐵史上最嚴重事故，李姓駕駛已遭聲押。但有律師分析，李男免不了要面對刑事責任，如果過失致死罪成立，最重只面臨5年有期徒刑，民事方面，工程車、操作人員、台鐵三方有責，總賠償金額粗估至少上億元。

據《自由時報》報導，廖芳萱律師表示，以工程車的角度看這件刑事責任，應該歸責於當時駕駛工程車的人員，若確定觸犯刑法第二七六條過失致人於死罪，最重可判刑5年。

民事方面，廖芳萱說，被害人可依民法184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，對李男所屬的「義祥企業社」工程行提告求償，並依民法第188條，要求李男負起連帶責任。

廖芳萱表示，無論吊卡車公司、操作人員或台鐵等3方都要對死、傷者負起賠償責任，估計總

計上億，台鐵對此也有賠償責任，不過詳細賠償比例如何認定，仍待後續檢方釐清案情以及法院判定結果為準。

事實上，李男也是 「義祥工業社」的負責人，事發後也被起底黑歷史，直指李男在103年間承包花蓮縣政府橋樑修復工程，卻未按照新增設計「橋墩補強圍堰工程4座」，還下令員工用電腦軟體「小畫家」改圖，提供給花蓮縣府建設處查核用，並領取55萬多員工程款，涉嫌違反貪污治罪條例，法官今年2月依行使業務登載不實文書罪，將他判刑6月，得易科罰金18萬元。

名嘴李正浩表示，李男能標到工程案子的公司怎麼可能沒有背景？但關鍵根本不在義祥工業社，真正的大戶是李男的另一間公司「義程營造有限公司」。

李正皓說，義程營造在2015至2020年間，共接了政府 19個標案、總金額將近2億，但比較像空殼公司，如有糾紛，大家應該要找對公司，慎防被求償人脫產。

(中時新聞網)