民進黨政府深刻體會到兩岸情勢的嚴峻與艱困，在陸委會主委邱太三上任後，已開始尋求兩岸對話及緩解衝突的契機，雖然尚無突破，仍然值得肯定。

兩岸尋求和解的關鍵在於回到「九二共識」，也就是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」這是維持兩岸和平的定海神針，也是不可能迴避的憲法一中原則的體現。

但是，如果先否認「一個中國」的前提（這是憲法依循的基本原則），再拒絕「一中各表」的選項（這是維持兩岸對等關係的依據），「共謀統一」之路即形同自我斷絕！其結果是，非但台海和平的現狀無法維持，而且必將引發尖銳的武力對峙，最終反而帶來「武統」的惡果。

換言之，拒絕「九二共識」的結果，表面看來是為了維持「面子」，但實際上卻是連「維持現狀」都一併丟棄！進而激起大陸民意的敵視與鄙疑，迫使中共領導人選擇武統路線，最後連「裡子」也一起丟掉，終而帶來兩岸兵戎相見的危局。

這不是台灣人民的理性選擇；也不是美國「一個中國」政策的理想選項，同時更不符大陸方面力倡和平統一的初心。這將是一場三輸的敗局！也是21世紀中國人的大悲劇。

或許有人會說：沒關係，美國人一定會幫台灣打這一仗，而日本也會幫忙的；台灣最多是戰到最後一兵一卒，犧牲人命罷了。但是，既然戰場就在台灣，究竟會有多少人願意打仗，有多少人甘願犧牲呢？

2001年911事件爆發後，美國和北約投入阿富汗戰爭，迄今已近20年。美方和北約軍隊已戰死逾3500人，受傷22000人；而阿富汗安全部隊死亡人數逾65000人。至於叛軍塔利班和蓋達組織戰死人數則超過72000人，而平民死亡約38000人。美軍目前還保留約2500人在阿富汗，但已經不再求勝，只想早點撤離。

但是戰後的阿富汗如何建立長治久安的政府，如何恢復經濟發展與社會秩序，迄今仍然無解。換言之，這是一場沒有勝家的戰爭，倒楣的卻是阿富汗3200萬苦難的老百姓。

台灣絕不是阿富汗！現在的美軍也不想為台灣打另一場長年的戰爭，他們已沒有能耐對台灣做出這樣的承諾了。對於美國而言，它的「一中政策」立場是：承認一個中國，不支持台灣獨立，不介入兩岸統一談判，並透過對台軍售維持台海和平。如果民進黨政府最後仍然堅持台獨之路，甚至不惜一戰，與中國永遠分離。但這卻不符美方的利益。

2021年初，中國與美國外交首長在阿拉斯加會面，「新型大國關係」業已開展，這是一種新的「平視」外交，有競爭、有衝突，但仍堅持合作與對話。台灣必須清楚掌握其中的語彙與深蘊，尋求和平對話。唯有及早回到九二共識，運用智慧，步向談判桌，才能走出浴火邊緣，重獲新生的契機。