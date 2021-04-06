帛琉為國家地理雜誌評選為一生必去的50個景點之一，夢幻的海底景色以往吸引不少的潛水者前往。(雄獅提供)

據報載，對於台帛旅遊泡泡觀光團賣況不佳，業者祭出降價優惠，台帛4月4日次發團、4月7日三發團只有10餘人。入口網站「Yahoo奇摩」23日發起網路投票民調，以「台帛旅遊泡泡團降價求售，你會不會想去？」為題進行網路民調調查，結果發現，有多達51%的網友表示不想去。有些旅行社表示，6家旅行社粗估得虧損數百萬元，雄獅等5家決定提前關團，台灣第一個旅遊泡泡恐成泡沫，引起各界關切。

交通部長林佳龍30日列席立法院總質詢前受訪，表示旅行也是一種供需，最重要是台灣跟帛琉的旅遊，可以針對未來開放觀光汲取經驗，建立機制，交通部尊重市場機制。但政府如何使用納稅人錢推動旅遊泡泡？到底是對誰有好處？台灣又獲得多少經濟成效？華航包機虧損是否由全民負擔？政府應向民眾說清楚。

第一，後疫情時代，推動旅遊泡泡是相當特殊的，需兼顧疫情安全，同時期望達到促進產業復甦。若如部長所提之尊重市場機制，台帛旅遊泡泡應不需有指揮中心角色，亦不需有觀光局介入。

另外，台帛旅遊泡泡恐泡沫化，也凸顯交通部不作為的結果，例如帛琉方面未有相關尊重市場機制作為，導致台灣業者面臨虧損難以參與。建議政府應該積極介入，以雙方應要有市場機制原則下，協助業者協商。

第三，指揮中心與觀光局、陸委會互踢皮球。關於開放台帛旅遊泡泡業者面臨問題與困境，指揮中心表示推廣觀光要問交通部觀光局；觀光局說，會和相關單位及旅行業者適時滾動檢討，但一切還須尊重指揮中心規定，顯示指揮中心與觀光局互踢皮球。另一方面，針對金門縣政府日前提出的「金廈防疫泡泡」方案，指揮中心表示與境管方案無關，是在政治上或交通上重啟交通，入境後仍要檢疫14天，只要陸委會認為可行，指揮中心認為在防疫上並無妨礙，樂觀其成，也顯示指揮中心與陸委會互踢皮球。

後疫情時代，世界觀光逐漸復甦，台灣第一個帛琉旅遊泡泡啟動受到各界關注，建議政府應儘早提出台帛旅遊泡泡成效評估報告並滾動檢討，提出具體作為協助業者協商並解決問題，而非急著談下一個新加坡、越南等其他旅遊及商務等泡泡。

而依據台帛旅遊泡泡經驗，建議規劃下一個泡泡也應提出事前評估，包括：如何挑選下一個旅遊泡泡對象，評估將對雙方帶來多大的好處；應建立標準與標準作業程序，哪些國家疫情安全可控範圍之內等。如此，旅遊泡泡才得以發揮最大效益，以吸引很多國際觀光客來台，對台灣觀光永續發展，也有重要意義。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）