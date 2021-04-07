台鐵太魯閣號發生嚴重事故，印度外交部表達慰問，外交部竟宣稱具有「重大意義」。這個政府到底有多冷血、多無恥，才會把一個造成50人死亡、逾200人受傷的重大事故，視為換取國際注意、進而成為大內宣的題材？

外交部發言人歐江安表示，太魯閣號出事後，印度表示哀悼之意。對重大事故表達關懷，在國際間並不罕見，即使台灣和印度之間沒有正式的邦交關係，但近幾年在蔡政府「新南向」政策的推動下，台、印之間於2018年重新簽署了雙邊投資協定（BIA），雙邊貿易成長了6倍；不久前，親綠媒體轉載台灣駐印度代表葛葆萱接受印度媒體的專訪時，甚至用了「台印友好閃瞎中共！」這樣聳動的標題。

朋友有難，表達慰問與關懷是尋常之事，對此善意，蔡政府頂多說聲謝謝就好，歐江安竟「喜不自勝」地加油添醋說，這是從1995年台灣在印度設立代表處以來，印度外交部第1次對單一事故公開表達哀悼之意；她還說，台灣與印度之間的互動的確很熱絡、關係密切友好，所以印度的慰問「有重大意義」。活像印度是給了台灣多大的恩典似的，災難需要拿來為外交說事嗎？

《孟子‧離婁下》敘述一個齊人驕其妻妾的故事。話說齊國有個人每次出門回來都油光滿面、吃得酒足飯飽的模樣。妻妾好奇悄悄跟了出去，才發現丈夫是走到掃墓的人那裡，乞討些祭墳用的殘羹剩飯、然後舔得一乾二淨。妻妾看了非常傷心、覺得實在太丟臉了。但這位齊人回到家裡還是一副在外頭很吃得開的驕傲模樣。

拿不幸拚外交，歐江安的發言比驕其妻妾的齊人還要更低級，有這種外交部，真是災難之外台灣人的悲哀！