印尼一艘潛艦日前失蹤，各國紛紛馳援，最新消息已發現油跡及殘骸片，應可確定遇難。

檢視2000年俄羅斯庫斯克（Kursk）號、2017年阿根廷聖胡安（San Juan）號及日前失事印尼潛艦，都是老齡潛艦。我國海獅、海豹兩潛艦，建造於1945年二戰晚期，堪稱爺爺級潛艦，遠比前述三艦更為年邁，但仍在戰鬥序列中未除役，可能的風險，政軍高層豈能無感？

現在應是讓海獅、海豹兩艦功成身退時刻，不能再以擔心戰力空隙作為推託之辭，充數維持戰備假象是自欺欺人。英國航艦兵力世代傳承，亦曾青黃不接，皇家海軍亦未因此關門倒店。

任何政策都需要分析成本效益，追求最大利益。海龍、海虎兩潛艦建造於1986年，性能優越，足可擔綱戰備。爺爺潛艦畢竟老邁，在戰略需要與失事風險之間，應做成本效益分析，不能任官僚慣性等因奉此。

潛艦國造進展順利，海獅、海豹大可除役，釋出專業人力駐廠監造，儘早掌握新艦，互利雙贏豈非順理成章？

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