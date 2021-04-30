英國《經濟學人》最新一期封面，以台灣圖形為中心、北京與華盛頓艦隊相互對峙的雷達顯像示意圖，搭配「全球風險最高之地」標題，說明當前台灣身處兩強對抗，台灣情勢極端險惡現狀。

《經濟學人》不是空穴來風，更不是危言聳聽，美國軍方、國會議員與智庫學者近日頻頻發出警訊，華盛頓友人亦透過管道表達關切，希望台灣謹慎。

但第二任期的蔡政府，治績與政治功業都令人不敢恭維，民調數據顯示，總統與閣揆支持度大幅滑落，在野勢力發動的四大公投，過關的可能性不低，黨內末日情懷危機感油然而生。

獨派為搶占2024大選最佳戰略位置，因而端出極端性政治議題，一方面逼迫政府高層表態，二方面可以擴大基本盤。對獨派而言，是很好的競爭策略，對台灣安全而言，卻是一帖毒藥。

歸根究柢，蔡政府當初選擇對抗，自斷兩岸正面互動之途，是當前海峽風雲險惡根本源頭。除非蔡政府真正政治藍圖是挑起衝突，拖華盛頓下水來壓制北京，否則面對黨內派系壓迫，更須審慎應對。掌舵選錯航向，將萬劫不復。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※