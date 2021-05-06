印度新冠肺炎疫情在4月急速升溫，專家警告，人口約14億的印度疫情惡化，可能威脅全球經濟，削弱全球疫苗接種進展，並破壞終止疫情大流行的努力。

世界衛生組織（WHO）5日指出，印度過去一周的新增確診案例占全球比重達46％，同期每4個死亡案例就有一例發生在印度。過去兩周印度每日新增確診案例超過30萬例，印度已在4月超越巴西，成為全球疫情第二嚴重的國家。

根據印度衛生部數據，印度6日新增確診案例超過41.2萬例，此為第二次新增確診數據跨越40萬。6日的死亡案例亦創下新高紀錄，達3,980人。值得一提的是，多份研究顯示，印度官方數據可能遭到嚴重低估。

鑑於印度為全球第六大經濟體，以及全球經濟成長的主要貢獻者，印度疫情大爆發引來部分專家下修其經濟成長預測，不過專家依然對印度全年的經濟展望抱持樂觀看法。

國際貨幣基金（IMF）4月表示，印度在2022年3月止的財年經濟預估成長12.5％，將能走出前一財年緊縮8％陰霾。

不過印度染疫人數飆高，促使部分國家頒布旅遊禁令。英國雷丁大學經濟學教授坎班帕蒂（Uma Kambhampati）表示，這對航空、機場和其他依賴旅遊業的企業是壞消息。

此外，美國商會亦警告，印度的疫情危機可能拖累美國經濟，因為多家美國企業的後勤支援辦公室是由數百萬名印度勞工負責運作。

印度疫情加劇已有外溢至其他國家的跡象，鄰國斯里斯蘭卡和尼泊爾近期新增確診案例上升。公衛專家警告，任何國家疫情惡化，新變種病毒出現的機率也越高。

印度是新冠肺炎疫苗的主要生產國，部分疫苗是提供COVAX計畫。疫情惡化讓印度主管機關下令暫緩疫苗出口，此舉將影響其他低收入國家對抗疫情。

(工商 )