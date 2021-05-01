在華航諾富特酒店事件中，很多人一定會覺得諾富特員工怎麼會那麼奇怪。明明已經有主管生病確診，其他員工還在趴趴走地工作，即使剛剛接待完指揮中心督導人員的員工，也隨後接到確診通知。員工確診前的足跡遍及新北、桃園。

何以致此？指揮中心在第一起印尼籍機師被澳洲通報陽性個案後，實在不方便一下子就像罵東南亞國家一樣怪澳洲做錯，勉為其難擺個樣子做些有限度的密接篩查，還竟然篩出兒子也陽性，這下才爆發了華航機師事件。否則就像諸多境外移入的個案一樣，全部草草吃案結束。

雖然不小心篩出來讓社區感染成案，但指揮中心腦子裡想的還是境外移入。所以四起傳染給家人的案例都說是「家庭聚集」，傳到諾富特則叫做「酒店聚集」，就是不想說出國際認可的「社區感染爆發」。可以體諒指揮中心這種死要面子的說法，但很多政策是只能做不能說的，行動上要照著社區感染爆發來做。口是心非，才會出現諾富特事件。

揮中心在分析了機師的感染分布後，發現不同的機隊都有機師感染，而且都無法找到共同感染源，就攤在那不知所措，因為實在沒法歸納是由哪個國家傳入的。所以整個思維還是停留在境外移入，完全沒有已出現境內擴散的思想準備，所以行動上才會創造出家庭聚集與酒店聚集這樣的怪異名詞。

如果早早就能承認這是社區感染爆發，就能好好的去探討不同機隊機師共同的社區交叉點，諾富特過境酒店很快就會被查出來，很快進行人流與物流管制，也不會出現今天的諾富特事件。

因為「思路決定出路」，諾富特事件的處理模式仍然跳不出境外移入處置模式，沒法引領到社區感染爆發的處置方向。匡列接觸者確有體認到必須廣匡列，但沒體認到匡列後應該廣干預、快干預，才會出現酒店工作人員沒被限制行動，輪到篩查時才赫然發現是陽性。案1120也是匡列還去跳舞，還把責任推給跳舞的人怎麼沒戴口罩，問題都是出現在廣匡列後沒能有效管制行動。

社區感染爆發，干預必須快而廣，因為社區擴散的特徵就是多頭，與部桃的寡頭是不同的。剝洋蔥式的層層匡列，依風險逐級篩查的結果就會出現輪到篩查前已經逛遍大街小巷了，對社區不僅是破口，根本是千瘡百孔。諾富特事件只是這次華航機師感染爆發事件的序幕，後續可能還有得瞧。

態勢已至此，但仍有可為。多頭的散播對新北桃園的民眾該如何保護，這時可不能再下嚴格禁足令及嚴格口罩令了，在有多餘疫苗的情況下，這些都是過時的伎倆。指揮中心應趕緊畫定諾富特可能的擴散範圍，展現魄力發動新冠疫苗全面接種動員令，有效的保護疫區民眾，在二周疫苗起效後就可終結傳染鏈，才是最優雅防疫作為。不但可以解除諾富特危機，還可搞定疫苗打不完及疫苗到期報廢的政治危機。這神來一疫也算是天賜指揮中心的轉機，千萬不要錯過。

（作者為中華民國防疫學會理事長）