華航諾富特飯店群聚案越演越烈，前衛生署長楊志良砲轟，本次群聚感染比部桃事件要嚴重太多，追根究柢就是中央政策上的錯誤所造成，沒有一開始就對機組員施打疫苗；對此衛福部長陳時中回擊說，為什麼事情發生後才說，評論可以，但你不能說有錯誤。

奇怪耶！誰是衛福部部長啊？誰是防疫第一線總指揮啊？不該做最縝密、最周全、最詳盡的決策嗎？事情發生了提出糾正，錯了嗎？不能批評嗎？

是人，都會犯錯，市井小民犯了錯都可以糾舉、導正，但你是政府高官，是擔負人民健康、防堵疫情蔓延的決策者，更該謹小慎微，事前就應做各方面考量，否則影響深劇，為政者不得不小心、謹慎，為什麼聽到與政策相左的話就要頂回去？以後誰還敢講話？

你說評論可以，我們就來談談，防疫旅館成群聚感染破口，你看不見，跟在總統後面搞募款；跑去小巨蛋跟歌星一塊兒飆歌，被蘇貞昌讚說是「被政治耽誤的歌手」還沾沾自喜；諾富特廚房未分流，向衛福部反映卻遭官式回應，甩鍋說是地方政府的業務...，這些算不算錯誤？能不能批評？

人非聖賢孰能無過，知錯能改善莫大焉。陳部長，官位大小不重要，人民福祉要擺第一。

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