說實話，南韓總統文在寅與蔡英文除了「親中」和「反中」外交政策不同之外，兩人在施政方面幾乎可謂「半斤八兩」不分上下。文在寅一上任就信誓旦旦告訴人民走一條「不同過去的新國家」，結果執政4年下來，不僅文在寅自己搞成司法制裁對象，並且把南韓變成滿目瘡痍的危國。

這可從近幾天的國會亂成一團獲得證明。南韓國會依法舉行內閣人事聽證會忙著處理日前由文在寅提名的國務總理金富謙及5個部會部長任命案，朝野兩黨吵得天翻地覆。6日，文在寅只敢任命其中1人，其他人事還在觀察輿論反應。

也許是文在寅任期只剩1年，跛腳現象此起彼落不斷。一般來說，各部部長人選先由青瓦台人事秘書詳細搜集人事資料及過濾後，呈報文在寅，再由總統核定送請國會召開聽證會通過，才正式頒發任命狀。然而，這次被批評為「垃圾人事」有諸多原因。

反對黨「國民之力」與正義黨挖出的部長提名人的瘡疤特別多。例如，海洋水產部長曾駐英國擔任外交官，返韓時帶了價值數千萬韓元免稅的名牌陶瓷及食物器材，返國後並在太太開設的咖啡店公開販賣。這位部長候選人涉嫌逃稅，不得不低頭道歉。

國土住宅部長太太更離譜。在超市偷東西，列有前科記錄，這位部長在聽證會澄清係因太太在更年期，做了犯罪的事，也鄭重表示道歉。還有一位教授出身的女性科技部部長，不僅涉嫌論文抄襲，並且在前任的公家研究所服務時以「公款」出國多次，每次都帶2個女兒或先生陪同，把國庫當成私房錢花費。

惟自2017年5月文在寅上台以來，不顧國會的反對聲浪，文在寅已自行任命心中圈點的人多達29人，因此，反對黨和輿論批評文在寅乾脆把人事聽證會制度取消，何必在國會朝野議員前面紅耳赤吵架，浪費寶貴時間與人民的納稅錢。

對於此次文在寅的內閣人事案，政治分析家預測，文在寅不會尊重國會意見，還是我行我素強行任命。因為，一方面是任期所剩無幾，有良知良能的人不會想去做「短命」部長，另一方面是文在寅近日來的民調支持率已首度跌破30%，下跌趨勢明顯。若此次人事案不得民心，恐怕數據越來越下降。

這次，首爾、釜山市長補選慘敗，南韓選民已清楚警告文在寅，不要認為掌握國會多數席次就能為所欲為，任意揮霍無度。要知道人民手中的選票可不是文在寅可以左右。

看到目前南韓政局發展趨勢，文在寅和執政「民主黨」4年愚弄選民的美麗謊言一一露出馬腳，無法逃避南韓選民雪亮的眼睛，再次政黨輪替的曙光擺在眼前。南韓保守與進步兩個朝野政黨輪流執政也許是政治更能進一步發展的契機。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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