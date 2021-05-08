過去20年，大陸靠政府借貸推動基礎建設帶動經濟成長，因而有「鐵公基」 （鐵路、公路、基礎設施）拉動經濟成長一說。拜登政府就任後，立刻擴大債務規模，並通過史上最大規模基礎設施與教育計劃，估計2021年美國國債將達到29.3兆美元，占GDP的133.64%。德國媒體《焦點》（Focus）發表評論稱，西方正在複製「中國資本主義」。

評論並指出，除了國家借貸，美國與一些西方國家中央銀行，開始追隨中國的腳步調整角色，國家福利體制也出現變化，說明西方正在複製中國模式。

這篇評論將中國模式定義為「中國國家資本主義」，但大陸不接受此一說法，認為中國是「社會主義市場經濟」。從大陸輿論引導年輕人閱讀毛選、反對資本家等風潮來看，大陸似乎正在修正發展路線，在講求經濟發展的同時，更強調社會主義，亦即中國的政治制度。

有趣的是，美國共和黨認定拜登實行的是大政府「極左路線」，違背美國憲法精神，但得到如史迪格里茲等主張高稅收、高社會福利路線學者的支持。

東西方制度之爭並未落幕，西方正在借鑒大陸經驗，大陸若因此自滿，完全排斥西方經驗，恐怕不利未來的發展。

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