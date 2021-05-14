最近世道不太平靜。印度疫情失控，新聞畫面中，焚燒屍體的火焰不息、飄上河岸的浮屍更怵目驚心。阿富汗爆炸案死了50幾名學生，美軍還沒走，恐怖攻擊事件就層出不窮，很難想像就9月美軍走後，阿富汗會不會是第二個南越。以色列與巴勒斯坦也全面開戰，已經造成百餘人傷亡，周邊國家及國際強權可能捲入。

以往看到這些新聞畫面，總覺得災異離我們很遙遠，世界許多智庫與媒體還稱讚台灣是世界最危險的地方，讓我們怡然自得。

但是昨天的一場大停電，加上疫情爆發，股市連續多日崩跌，加上分區供水，瞬間給台灣帶來一種「末世感」。

活在在末世感中，有人會咒罵加害者，可是此刻將時間浪費在那些至死都要緊抱金錢與權力的人身上，殊為不值；也有人用一句「上帝的旨意」、「共業」給自己一種看似超越實則卸責、無能的藉口。

其實末世感的意義不是等待救世主或逃離的方舟，而是給我們一個機會去思考，如果沒有明天，你今天要做什麼，才能喚回明天?

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