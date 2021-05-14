衛福部長陳時中朝令夕改，先是在立院備詢時說，地方買疫苗「合法合規就可以」；但不知道受到什麼壓力，很快改口稱「為避免疫苗政策混亂，仍希望由中央統一洽購」，那到底是怎樣？

疫苗是賣方市場，供不應求，確實應由中央統一洽購，才會有比較好的談判條件；但中央有盡到「統一洽購」的責任嗎？不但沒有，反而在反中心態下添亂，因而買不到足夠的疫苗，台灣施打率全球最低。

這次群聚感染，源頭是機師，在防疫旅館發生群聚感染，擴散出去。陳時中點名「華航機師接種率太低」，但為什麼機師接種率低呢？因為一、連專業的醫護人員都對AZ疫苗沒有信心，機師當然也不敢打；二、打完AZ疫苗有很高的比例會發燒，但華航機師的班表是滿的，發燒誰來開飛機？

如果去年的東洋BNT疫苗代理案沒有破局，那麼醫護、機師有BNT疫苗可供選擇，就不會有現在的種種問題。讓BNT疫苗破局的吳姓立委，實在是台灣的罪人。

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