民進黨「染黑」風暴演變至今，在全台地方黨部主委「奉召勤王」、黨主席蔡英文致歉、以宣示「我就是家裡的大人」展現權威，並要求使用AI人工智慧落實「排黑條款」後，看起來似乎暫告一段落；但其實檯面上這些反應都是表面文章，黨內外都非常清楚，只是犯了「大人症」的蔡英文，刻意將問題壓低放小。

民進黨內新仇舊恨爆發

整個問題表面上看來，既是由政治、黑道、警察三股力量構成的連番醜劇，但冰凍三尺非一日之寒，現在只是病發的開始，影響所及由小至大、因私害公的，則是黨內英派、民進黨、國家發展這三個層次，環環相扣，因果相連，蔡總統與執政黨不應，也不容故做天真、裝糊塗。

蔡英文為黑道入黨道歉，說法顯得蒼白無力，避重就輕，因為她把問題推給現有體制與執法環境，假裝看不見民進黨文化對執法環境的侵蝕，除了「我說了算」的威權宣示，又將黑道風波歸咎為「黨內不團結的老毛病又犯了」，更把自己的責任完全撇清。其次，蔡英文雖自稱最善於溝通，但她卻不寬容異見。這次她把地方黨部主委叫來台北黨中央開會，不但未能好好交換意見，自己還以「另有行程」提早離席，留下各地方主委面面相覷還互相對嗆，新仇舊恨一併上演，只剩單向訓示，主題完全失焦。

其三，染黑風暴焦點的「國師」黃承國，照舊不動如山，蔡、黃兩人繼續明暗互利的一體兩面，無法分割，再說其他都是枉然。最核心的問題是，民進黨各派系的爭權奪利固然已成必須被痛加改革的舊勢力，但大肆擴張的新興英派，無論從作風、性質、成員來看，不過是取而代之的新反動勢力，甚至有過之而無不及。

包括蔡英文在內，頭腦清楚的人都知道，解除民進黨「黑化」危機，不在黑道入黨的技術性防堵，根本弊端在於黨內派系的惡鬥與人事、利益的長期分贓。警察向黑道低頭的醜劇，在於警界求官必須向執政黨要角低頭巴結，而政客又攏絡黑道為其廣結票源、金脈，這才造成黑白兩道錯置顛覆，政客則在其中上下其手、黑白通吃。

說穿了，入黨前的防堵固需注意，黨內派系各種爭權奪利、禍黨亂政，爛到根處導致民怨暗生的現實，才是真正必須痛加改革的關鍵，絕非以鋸箭法就能掩耳盜鈴。如今黨內外炮打「黑道入黨」的目標，「剛好」都是這幾年備受層峰青睞，乃至大肆擴張的英系人物與勢力。這場趁勢以排黑為名、派系爭搶地盤為實的政治鬥爭，是非虛實之間，蔡英文豈會不知？從2008年5月至今約13個年頭，蔡英文擔任黨主席期間即長達9年多，所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，只圖享受「成果」，如今算起帳來，又豈是一句「抱歉」就能了事！

需要冷靜的批判能力

行政院長蘇貞昌的態度與動向則頗堪玩味。蘇的行事與用人風格備受爭議，而從民進黨內公投策略發生分歧以來，黨內反蘇的氛圍更濃，如今英系頻出狀況形成轉折，近來各派系表面藉著打黃承國，實則劍指英派勢力，對挨打已久的蘇系反倒有及時解圍之效。蘇貞昌亦保持「坐山觀虎鬥，趴橋看水流」的姿態，蔡蘇兩人的恐怖平衡已進入新的階段。由於日前台鐵太魯閣號事故重創正國會系，這次黑道事件，英系被捲進風暴，新系則全身而退，一連串事件衝擊民進黨內部權力平衡，未來各派系之間如何衍生新的合縱連橫，值得關注。

蔡英文不能也不願除弊的另一面，卻是在憲政五院與政府各機關的不斷擴權，表面上外界多認為蔡已被黨內派系所架空，實際上她卻在派系鬥爭的羅網中穿梭自如、遊刃有餘，而她對權力的不安全感愈重，也讓其威權心態與掌控慾更強，形成一種矛盾且微妙的政治性格。

蔡英文儼然走上李登輝的老路，李登輝轉化野百合學運作為政治鬥爭的助力，蔡則吸收太陽花學運成為側翼；李支持鄭太吉當上屏東縣議長，蔡力挺黃承國和陳明文兩大南北操盤手。如果蔡英文想效法李登輝，利用「黑金」鞏固自己在黨內的地位，進而掌控更大的權力與後路，即使成功，陪葬的也是整個民進黨和自己的歷史定位。

從陳水扁到馬英九，尤其是鄰邦的南韓，卸任總統涉案判刑或是遭到司法控訴，幾乎已成宿命的常態，蔡英文的權力不安全感為什麼這麼強？值得大家深思，她在權力焦慮下會做出什麼政治決定，更值得國人關注。未來3年，台灣需要更多冷靜的批判能力。