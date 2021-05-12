是天氣太熱把人腦子燒壞了？還是疫情擴大讓人亂了方寸？現在政治人物｢說｣都不會｢話｣了！

國內已進入社區感染是何等的大事，國家元首卻在此際呼籲民眾公投支持民進黨的「四個不同意，台灣更有力」。身為公務員，怎麼可以球員兼裁判，不遵守行政中立？上次也是，太魯閣號事件頭七，國家領導人卻在關心自己的臉書掉粉。

無獨有偶，陳時中繼｢公文不會跑得比病毒快｣之後，今天在回覆記者的問題時又說，「你沒講我都沒想到耶｣！記者臉上3條槓，是你總指揮還是我？

台灣進不去WHA，怪罪對岸打壓，中共外交部發言人華春瑩說，「沒有誰比我們更關心台灣同胞的健康福祉」。過去台灣有8次進去WHA當觀察員，偏偏民進黨執政就進不去，問題出在哪不言可喻，可吳釗燮卻痛批對方是「無恥的謊言」。對女士講話可以禮貌點嗎？還是國家的外交部長！

跟之前同樣是民進黨的外交部長指新加坡是｢鼻屎大的國家｣還真是異曲同工。外交哪是這樣幹的？喔！有啦，還有一位「助日代表」。

都說講話是一種藝術，我們的政府官員連技術都談不上，公開談話或聲明卻像是潑婦罵街似的。對國家社會有幫助嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※