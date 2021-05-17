國內疫情大爆發，單日確診病例狂增，不少國人恐慌不已。日前，知名廣播人周玉蔲提早公布確診病例數高達207例，還下了註解表示，疫情還好，因為不是「幾何式成長」。這番發言令人聯想是否是為蔡政府先打預防針。

蔡政府向來嚴格要求，所有與疫情相關的資訊都只能由指揮中心發佈，但為什麼周玉蔲可以比指揮中心還要更早發佈確診病例數？面對記者提問周此舉是否違反規定，指揮官陳時中公開反問，單純發佈數字有違法嗎？周本人則在自己的臉書上高調回嗆質疑的網友：「關你屁事！」

最新民調顯示，91%受訪者認為政府應該對周玉蔻開罰，以昭公信，但截至目前為止，指揮中心並未對周採取任何行動。今年1月間發生部桃群聚事件時，周玉蔻就曾提前在廣播節目中披露醫護染疫等資訊，引發輿論譁然。然而，當時陳時中不但未做任何處置，還立即上周的廣播節目，以示力挺。

不論蔡政府跟周玉蔲之間有什麼樣的特殊連結，以至於陳時中一再包庇周玉蔲，但公道自在人心。陳時中為了一個頻頻洩露疫情資訊的慣犯，失去民意的支持與信任，這樣值得嗎？

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