「台灣事實查核中心」，近來因為「讀者提報」，把一個設在國外，也沒有多少流量的「教育部假網頁」，煞有其事的製作查核報告，甚至查核到一半，該網頁已經下架，也不放過。

這樣的查核，除了幫執政者的「認知戰」做個球，不知道有什麼意義。但若僅以此個案，就說它是民進黨側翼，也不甚公允，本文整理幾個例子，以求公評。

去年九月，王定宇爆料「東沙島遭大量疑似中國的海上民兵、大批船隻包圍」，「台灣事實查核中心」沒有查核。

513停電，政府說不是缺電，是電網事故；事後證明，停電是因為「備轉容量率」灌水，「台灣事實查核中心」沒有查核。

而在最近的疫苗議題，上海復星代理的BNT疫苗是「中國代工」、「深圳分裝」；BNT疫苗進口台灣還要「申請藥證」；國際疫苗大廠沒有做三期試驗就拿到緊急授權……這些已經被證明的假消息，「台灣事實查核中心」完全沒有查核。

那麼，「台灣事實查核中心」查了些什麼呢？

對於AZ疫苗的不實訊息，查核了；對蔡英文總統不利的訊息，查核了；蘇貞昌院長打假針的訊息，查核了。喔對，還查核了「莫德納疫苗的美國網址，找不到輸入台灣的疫苗資料？」真不容易，總算查了一則跟台灣疫苗有關的。

顯然，「台灣事實查核中心」絕對不查核對政府不利的議題，是「官方說法」的堅定捍衛者。但政府就不會說謊嗎？ 如果政府說了就算，這個社會真的需要「事實查核中心」？

翻開民進黨的側翼史，早期是社運團體，同一群人N塊招牌，動不動就到機關前面舉牌抗議；之後是在網路上的匿名帳號，例如楊蕙如等人；再來則是「網紅自媒體」；而在網路上假訊息氾濫之後，第三方查核事實的需求日高，民進黨自然不會放棄這樣的平台。

持平而論，「台灣事實查核中心」沒有睜眼說瞎話，只是「選擇性的查核」，當民進黨或政府說謊時默不作聲，而對批評政府的查核敲鑼打鼓，算是比較高檔的側翼。

盤點民進黨對言論市場的掌控，電子媒體在NCC下架中天後，已經噤若寒蟬；網路自媒體被標案跟資源籠絡；而社群媒體則以匿名帳號反串，降低討論的品質，也讓公權力有介入的藉口。

「真理越辯越明」是古人的理想，在資訊氾濫的時代，劣幣驅逐良幣才是現實。國民黨現在沒錢沒資源，也沒辦法學民進黨搞網軍；至於自發性的「網路義勇軍」，說實在，打不過拿錢辦事的正規軍。

說打不過，不是說智識上不如對方，而是既然願意當志工，就表示有理念，有理念就有原則，而拿錢辦事的人卻沒有下限。

就好像反串這種事：叫一個「義勇軍」去假裝對手的支持者，辱罵自己陣營，再故意打出一些很無腦的言論，讓其他人覺得「對手支持者的水準都這樣」，這種事，林瑋豐會做，義勇軍做不出來。

只是，再多的側翼，也抵不過人民真正的感受；民進黨成也網路，敗也網路，過去的謊言越成功，現在民眾發現被欺騙的憤怒，也就越激烈。古語說「多行不義必自斃」，聖經有謂「你惟親眼觀看，見惡人遭報」。就讓我們看著人民的反撲吧。

（作者為革實基金會副執行長）

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