人類21世紀至少上半葉的歷史，想必頻繁出現的概念可能有中國現象、中美博弈、中國時代，當然也應該有中國速度、中國衝擊、中國價值等等，而所有這些，都可以被網羅歸納到一個更大的「中國化」的概念之下。

迄目前為止，中國的變化與崛起，主要發生在1949新中國建國以來的70年，或1979中國改革開放以來的40年。對照20年或是10年之後的今天，大家目睹的中國現象或中國故事，70年之前，包括中國本身在內的全世界所有人，不誇張地說，無一人能夠想像； 40年之前，絕大多數人難以想像；甚至到了目前，國際社會尤其是西方特別是美國人，受到震撼之餘更是難以理解、拒絕理解、排斥理解；當然，對於中國的未來，心情之複雜，也是難以言表，不在話下。

中國現象也好，中國故事也罷，主要體現在五個方面：

一、大家熟悉的各種指標或成就。如GDP在全球的排名從1979年的第15位及升到現在的第2位，如無意外，將在2028年前後取代美國成為全球第一；中國製造業總產值2010年取代美國成全球第一；另外，中國也已是全球最大出口國、最大貿易國、最大外匯儲備國、最大消費市場、最大外國投資對象國等。

世人要解讀或理解這些戲劇性的表現並不容易，因為他們不懂中國歷史。在中國歷史上除了近200年，長達3000年歷史中的前2800年，幾乎所有的經濟指標都位居世界前沿或第一；中國的科技指標在隋、唐兩朝尚未科舉之前（如以英國科學史專家李約瑟的說法，是在14世紀文藝復興之前）也是世界第一，換言之，當代的中國只是恢復了過去因各種原因而被束縛住了的生產力與創新力而已。

世人更不了解的是中國共產黨，走上了正道之後的中國共產黨除了不忘初心（初心者，為人民謀幸福，為民族謀復興也）之外，更從根本上救治了中華民族中最大的缺陷—一盤散沙，而成了全球組織性最高的國家。生產力、創新力及組織力，就是解讀中國現象的終極答案。

二、人民幣遲早將成為全球在美元之外的另一選擇，並最終成為國際核心貨幣。因為作為國際貨幣的必要條件，美元的國際信用正在快速流失之中。

三、規則一向是強國的專利。美國世紀或美國化的特徵就是美國訂立的所有規則。但從5G、AI、量子科技、太空科技開始，中國將成為美國規則的最大挑戰者。

四、語文與規則一樣，都是國家實力的延伸。當年英國靠殖民主義，美國靠帝國主義，成就了兩個世紀的英語文時代。中國語文不走英、美老路，但能成為未來世界語文的條件或許更優。

五、最重要的是價值觀。隨著中國崛起，中國將在人權觀、自由觀（個人利益vs.集體利益）、國際關係觀（如互不干涉內政、相互尊重等的「和平共處五項原則」）、人類命運共同體觀（休戚與共、禍福與共）及世界大同觀（各美其美、美人之美、美美與共、天下大同）為國際社會提供在西方價值外的一種另類選擇。

人類的21世紀，「中國化」輪廓已現，正迎面而來。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）