防疫指揮中心以防疫為名實施「簡訊實聯制」，宣稱僅作疫調使用，不會侵犯人民隱私權。言猶在耳，警方卻公然利用「簡訊實聯制」追蹤通緝犯行蹤證據，彰化地檢署檢察官陳宗元亦認定，警方依據《通訊保障與監察法》合法取證並無不當。

這個問題的爭議，起源於檢察官認定「簡訊實聯制」屬於《通保法》所授權範圍，警察有權調閱、檢察官有權取證。政府當初設計「簡訊實聯制」，就認為有侵犯憲法所保障隱私權之虞，但疫調非常重要，有建立之必要，因而明確承諾僅供疫調使用。

警檢以「簡訊實聯制也是通訊紀錄之一」為理由，認為取證合理，這是一種便宜行事的取巧心態，被抓包後又不肯認錯，更是錯上加錯。政府一體，警檢公然違反指揮中心的承諾，蘇院長就應該出面糾正刑事局、勸戒檢察官。政府管控疫情有其不得不的迫切，人民也願意暫時犧牲憲法權利，政府在執行時要非常謹慎，不可自毀誠信。

若蘇院長不肯出面，就代表政府公然說謊，反對黨、民意代表、監察委員，都要站出來制裁說謊的政府。

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