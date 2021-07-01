中華民族歷史3000年，中國共產黨建黨100周年，怎麼看中國共產黨在中華民族發展史中的角色與定位。

在這個世界上，以GDP作為衡量指標，除了近200年，中華民族始終位居世界第一，這是因為在1776年亞當斯密出版《國富論》之前，中華民族運作的就是市場經濟加私有財產制了，不僅如此，還有與市場經濟最配套的勤奮、刻苦、聰敏與見錢眼開的全球罕見民族性。所以除了天災、人禍及外患，中華民族始終第一也是邏輯的必然。

1840年的鴉片戰爭是中華民族由盛轉衰的關鍵。遠因是中國放棄了原本是中國拔頭籌的航海機遇，拱手讓給了從葡、西、荷到近代俄、日、美等9個海洋強國；近因是中國錯失了18世紀開始的工業革命，後者讓以英國為首的西方國家，在生產力爆發之餘，紛紛步上了由重商主義而帝國主義而殖民主義的擴張戰略，並在1840年敲開了當時閉鎖的中國，從此中國進入了李鴻章所言「3000年未有之大變局」的惡性循環：從弱、敗、賠，到更弱、更敗、更賠，無有了時。

從1840到2030年，是中華民族歷史中的一段否極泰來的歷程，即由原本的世界第一（1820年中國GDP占全球33 %）到急遽衰退到振衰起敝再到重返世界第一（估計中國GDP將在2028年前後超過美國），而在這個180年的歷史進程中有一個關鍵時刻─1921到2021年，即中國共產黨成立到現在的100年。

回看1840年之後中國急遽衰敗的初期，就不時出現各種救亡圖存的努力，但多未成功，如洋務運動、百日維新、戊戌變法等；進入20世紀之後才出現轉機，先後有6個關鍵事件：1905年廢科舉、1912年辛亥革命、1919年五四運動、1921年中國共產黨成立、1945年中國成為聯合國安理會五常之一、1949年新中國成立。其中廢科舉與五四運動，讓中國讀書人在儒學之外重新擁抱科學與技術，釋放出原本中華民族就擁有的豐沛科技力與創新力（英國科學史專家李約瑟認為直到西方文藝復興之前，中國科技始終領先全球）；其中辛亥革命與共黨成立，分別是推翻了舊政體（除舊）與建立了新政治（布新）；至於後兩個事件，則標示了中國重返世界舞台及重建民族自信與國家尊嚴。

1949年新中國成立後的中國共產黨，開篇是篳路藍縷（其中有幸運，蘇聯援助；有誤區，反右及10年文革；也有矯正， 1978年11屆三中全會）；第二篇是改革開放，從1979年到2010年，因生產力的爆發及科技力的持續恢復，中國GDP從全球15位才30年急躍升為第二；接著的第三篇為偉大復興。復興者重返世界第一或直追漢唐也，估計2030年之前應可實現。

所以能重返第一或直追漢唐，是因為找回了曾經也是世界第一卻一度失去的生產力與科技力，因而是邏輯的必然。必須看到，中華民族的民族性固優，但卻有一大缺點，即孫中山所謂的一盤散沙，如今此病卻為中國共產黨的組織力所治癒。個體微現的生產力與科技力，加上14億集體的組織力，其總能量之大難以想像，所以我認為接下來的第四篇或為超越漢唐，果爾，就不只是「百年未有之大變局」了。