中共建黨百年，習近平說要解決台灣問題、粉碎台獨。吳釗燮在接受法國解放報專訪時表示，台灣和中國之間已經出現系統性根本差異，台灣是民主政體，中國則是專制國家。中國在南海的擴張讓整個區域陷入緊張，同時也長期在台灣周邊進行軍演。此外，中國還對台灣展開假資訊戰，目的就是要「在我們境內製造混亂、分化並滲透」。

其實，習近平雖然宣示「統一」，但也也強調「和平」。但民進黨一聽到習近平談統一，就立刻連結到武統，製造兩岸對立。

2019年1月1日習近平在「告台灣同胞書」40週年講話，提出「兩制台灣方案」，就被蔡英文扭曲為一國兩制等於九二共識。今年習近平的「七一」講話，又被陸委會扭曲。

吳釗燮批評大陸製造台海緊張，故意忽視習近平「和平統一」的訴求。兩岸真正的「系統性差異」，主要還是在民進黨「好戰」，大陸卻一直克制高喊「和平」。

民進黨想利用戰爭引入美日勢力，幫助民進黨達到獨立的機會，這恐怕才是民進黨動輒對大陸喊殺喊打的原因。就像陳時中口罩上面那隻狗，只敢在美國國旗前對大陸狂吠，民進黨省省吧！

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