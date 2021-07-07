台灣疫情從5月爆發至今，確診人數看似過了高峰期，但醫療體系負載量依然很高，首當其衝的大前線就是護理人員，畢竟照護、觀察病患狀況、檢測給藥等工作都是落在護理人員肩上。但過去兩個月內頻頻傳出第一線護理人員確診、自殺、甚至被攻擊的新聞，今年2至5月出現「護理離職潮」，近800位護理人員離職。

護理工作曝險高、平常的工時就很長、薪資低，很多人即使有證照也不想執業。中華民國護理師護士公會公布今年6月持有護理師或護士證照有30萬人，但實際執業者僅6成，約18萬人。等於這18萬護理要顧全台灣2300萬人，平均1護理照顧128名同胞。

隨著新冠病毒一直變異，我們須有所警覺：如果哪一天護理體系撐不住，台灣該怎麼辦？疫情是國安問題，護理人員是台灣的靠山，所以政府有責任為支撐我們的前線醫護，讓他們無後顧之憂地面臨長期抗戰，我們可從以下方向著手：提升獎勵與福利、心理照顧、設備完善與減輕壓力。

更優渥的激勵制度(incentives)可以鼓舞護理人員的士氣，未來也能吸引更多人才投入護理領域，形成永續的正向循環。以美國護理師為例，美國勞動統計局2018年資料指出：專科護理師(Nurse Practitioner或Advanced Practice Registered Nurse)平均年薪將近11萬美元，折合台幣的月薪是25萬元；護理師(Registered Nurse)的平均年薪是7萬美元，月薪折合台幣約16萬6千元。考量美國物價水準約是台灣的2.66倍，因此相對於美國職場護理專業的薪資標準，台灣專科護理師應月領超過9萬，護理師則應領6.3萬元。

然而根據104人力銀行，台灣專科護理師平均月薪5.3萬元，護理師平均月薪是4.1萬元，比國外標準少了3到4成。疫情期間雖有部分縣市主動為護理人員加薪，如雲林縣加薪1000至2000元、台北市快篩站加給1500元，但比起護理人員的工作重擔與壓力實在是杯水車薪。況且若不是永久性的調高薪資水準，意義也不大。

台灣的護病比高是護理人員最大的壓力來源，除了改善現行護病比、增加人力，政府也應推出配套措施，協助護理人員排解壓力，例如號召全台身心科診療人員為抗疫前線服務，設置諮商專線供前線醫護尋求支援，拉長護理人員的休息時間等。

對抗新冠病毒是長期生化抗戰，但前線卻常常出現物資匱乏，須由民間捐贈疫苗與醫療器材，例如永齡及台積電捐贈疫苗、賈永婕捐贈救命神器HFNC。台灣政府動輒購買數百億美元的軍購，抵禦「可能發生的台海戰爭」，但新冠疫情的戰鬥與傷亡已天天在台灣「實際發生」，醫護人員生死交關，亟需充足且持續不斷的裝備與器材供應，政府早就該以「軍購」的積極態度購買醫療戰備物資。過去的疏忽是未來的借鏡，政府應盡快預估未來3年的醫療戰備需求，超前購置。

《孫子兵法》言：「久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用不足…夫兵久而國利者，未之有也。」抗疫如同作戰，護理人員就是前線的將士兵卒，若台灣越晚拿到足額疫苗供應全民、施打速度不加快，我們的前線醫護們很可能要面臨一波未平一波又起的疫情，這將導致醫療體系陷入「久暴師、鈍兵剉銳」的困境，而長期作戰還能利於國家的情況，孫子早預言「未之有也。」

所以政府的當務之急是嚴格管控邊境、加快取得超過4600萬劑疫苗，盡速讓人民安心施打；中期而言，政府須加強醫療採購及維護醫療人員身心健康；長期則要改善醫護人員的薪資與護病比，這不僅是守住前線醫護，更是照顧全台灣，因為「台灣要好，醫護不能倒」。

（作者為前美國國會議員助理、立法委員助理）

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