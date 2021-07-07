幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工已納入第七類維持國家安全及社會機能正常運作人員，嘉義縣將於9日針對已造冊的1252名人員施打莫德納疫苗，並規畫在山、海區各設一處接種站，呼籲相關人員按時段前來接種。

縣府教育處指出，若警戒有機會降級，私立幼兒園可能就恢復上課，因此幼兒園及課照中心老師盡早接種疫苗是必須的，本次經中央審核造冊名單，計有幼兒園1244人、課照中心8人。

至於未排入施打名單人員，如新進人員、特教助理員或學前巡迴輔導老師等實際會與幼兒接觸人員，教育部國教署預計規畫第二階段調查造冊。另高中、國中及國小教職員工與校內工作人員目前正在進行造冊中。

為加快疫苗施打效率，統一於7月9日分山、海兩區同時開打，山區在大林國小育英堂設置接種站，施打時間為上午8點30分至12點、下午1點至2點30分，海區在永慶高中活動中心設置接種站，施打時間為上午9點至11點30分、下午1點至3點30分。

同時為分流人員，避免人員過度集中，已排定各鄉鎮市各幼兒園及課照中心施打時段，並請各園通知各教職員工依所排定時段攜帶身分證、健保卡及印章前往接種站報到施打疫苗即可，無需另外預約。

衛生局表示，此次疫苗接種規劃時程緊湊，感謝大林慈濟醫院全力支援山區施打作業，嘉義長庚醫院也優先協調醫護人力支援海區施打作業，同時動員局內同仁、調度衛生所及學校校護投入本次疫苗接種，讓老師及早施打疫苗，維護老師健康，也讓家長、幼童放心。