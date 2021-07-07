中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳日前表示，台灣新冠疫情死亡率高於全球，是由於2成死亡個案簽署DNR(不施行心肺復甦術)，此言一出引起一線醫護與各界反彈，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今(7)日於臉書表示，醫療資源不足才是死亡率升高的原因，請將DNR回歸單純倫理問題，勿讓DNR溝通處置成為病患心中的恐懼，並否定疫情過程整體醫護的努力。

根據媒體報導，台灣新冠疫情死亡率約全球平均2.2倍，且發現有「死得太快」的現象，指揮中心專家小組召集人張上淳日前表示，除了死者年齡偏高的因素，約莫2成死亡個案簽署DNR，否則其實救得回來，該言論除了遭批冷血，也讓一線醫護不平。

姜冠宇表示，疫情發展初期，本來死亡率就會特別高，除了很多母數都藏在社區尚未被發現外，再來就是醫療資源不足，舉例來說，去年武漢的疫情實際死亡率曾高達近25％，隨著時間調整，死亡率自然就會下來；更細節來說，當時醫療系統處置無法達到對病人的最即時、最優化，例如疫情5月中旬爆發，6月初瑞德西韋才改成由醫院內部給予，在此之前都是寫信給地方衛生局審核，藥物才過一段時間來，最好的處置時間很容易錯過。

「DNR僅是徵詢患者與家屬意見的過程，真正造成死亡率提高，是疫情指數上升時的醫療資源不足。」姜冠宇強調，醫療量能不足才是新冠病人的死因，DNR應回歸到單純的倫理，DNR不代表我放棄你、我救你會遭殃所以見死不救，針對每個病人的治療，判斷病情可逆不可逆都是在投石問路，每個照護經驗累績下來都是為後人種樹，病情可逆之下，該做就做，是每一個臨床醫療人員都會有的本能。

姜冠宇指出，台灣新冠死亡率未來會降低是必然趨勢，無須為數字不好看而感到不安，勿讓數字被錯誤詮釋，更勿讓DNR溝通處置成為病患心中的恐懼，導致整體醫護的努力遭到否定。