稱2成DNR「其實救得回來」挨轟 張上淳道歉：用詞不夠精確

稱2成DNR「其實救得回來」挨轟 張上淳道歉：用詞不夠精確

稱2成DNR「其實救得回來」挨轟 張上淳道歉：用詞不夠精確

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前分析國內疫情死亡率時指出，因國內有許多家屬簽署DNR，造成死亡率被推高，本來有許多可救回的個案。遭醫界痛批沒有同理心，今天張上淳出席記者會一開始就向外界致歉，表示自己前天報告時用詞不精確，要向所有被傷害的家屬致歉。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前分析國內疫情死亡率時指出，因國內有許多家屬簽署DNR，造成死亡率被推高，本來有許多可救回的個案。遭醫界痛批沒有同理心，今天張上淳出席記者會一開始就向外界致歉，表示自己前天報告時用詞不精確，要向所有被傷害的家屬致歉。

張上淳昨天缺席指揮中心記者會，經過一天沉澱，今天他出席時首先向外界致歉，表示前天指出因DNR簽署人數很多，與國內死亡率偏高有相當程度關聯，是自己用詞不夠精確，要向任何遭傷害的人與家屬致歉。

張上淳說，他在分析國內死亡率時，主要是看到國內簽署DNR的人數很多，起初看到數據有些驚訝，因為去年國內病例數相當少，我們透過一個一個救治，也曾將很多重症病患脫離險境，因此才會認為是不是有相當比例簽署DNR的患者，實際上也能被救回來。

張上淳指出，醫療永遠有不確定性，包含插管救治的過程當中，對病人與家屬都是相當長時間的身心煎熬，還要考量到救治回來病患的身心狀況與生活品質，「我很清楚簽署DNR都是很嚴謹的過程，通常都是醫病與家屬間很清楚的討論，對於前天的報告用詞不精確與不恰當，我要表達道歉。」