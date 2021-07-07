因新冠肺炎本土疫情增加，5月底72歲「綜藝教母」張小燕曾發文要求「給我們疫苗」，引發評論，上月她再暖心發文，呼籲跟民眾一起耐心等待疫苗。今(7日)媒體報導，張小燕證實和96歲的張媽媽都已經順利接種疫苗，但沒透露是接種AZ或是莫德納疫苗。

5月底張小燕深夜在臉書發文，強調：「別再刁難，救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命，別再刁難！給我們…疫苗！！」不久便獲得上萬網友按讚響應並留下心聲。8天後張小燕再發文，轉發演藝圈藝人關於疫情和居家防疫的文章，寫下：「同島同命，讓我們大家，陪你等到疫苗！#讓我陪你等到疫苗」。

張小燕證實跟媽媽都已接種疫苗。（圖／中時資料照片）

上月端午節，張小燕又曬出用自己虛擬人物製作的哏圖，表示：「2021的端午...無法過節，多少人無法再吃粽子，多少家庭無法團聚，我親愛的朋友...你們要好好保重！#讓我陪你等到疫苗」，用自身力量鼓勵大家耐心等待接種疫苗，而圖中的她戴著口罩，手裡捧著一堆疫苗，臉上還有兩滴淚水，似乎對目前的狀況也相當痛心。

張小燕上月分享哏圖，呼籲耐心等待施打疫苗。（圖／翻攝自張小燕臉書）

據《三立新聞網》報導，張小燕稍早證實和媽媽已經都打到疫苗，目前狀況穩定，「很ok，謝謝關心」，至於何時接種？接種品牌為何？張小燕都沒再多說。另外，資深藝人陳淑芳6日早上到台北市立建成國中施打莫德納疫苗，前後花了一小時便回家，讚當地設計動線規劃優良，還有冷氣吹，不怕中暑，至於打下去的感覺，陳淑芳笑說像是被大隻蚊子叮到，「護士叫妳吸氣打下去就結束了」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。