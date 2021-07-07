43歲的林姓男子，6日晚間在逢甲商圈與人發生糾紛，轄區警方獲報到場排解後，林男酒後情緒激動對警咆哮，還辱罵糾正他將口罩戴好的員警是「狗」，員警立馬制伏上銬並帶回派出所執行保護管束。警方指出，制伏過成員警出腳踹人動作惹議，此舉欠妥，第六分局深入調查後依規議處。

警方調查，林男以撿回收物維生，6日晚上9時許，酒後於台中市西屯區西屯路撿拾回收物，駕駛賓士車33歲的蕭姓男子行經該處，疑似擦撞到林的回收車，林男找蕭男理論討公道，林男不滿蕭男僅道歉，認為對方口氣不佳，蕭男只好報警到場居間斡旋。

林男見到警方到場，不僅沒有收斂囂張氣焰，持續高分貝回應警察，並拒絕配合警方的盤查，因林男口罩未依規定配戴妥，警方依違反傳染病防治法予以告發。林男拿到告發單後不滿，還當面嗆警「我衰小！遇到你們這些狗！」李姓巡佐聽到後先腳踢林男，其他3名同事立馬將林制伏在地，並予以上銬。

警方表示，林男子被警方制伏上銬後，一度蹲在騎樓柱子前，卻絲毫未收斂他囂張的情緒，並大聲咆哮「中華民國人民、我是畜生」；李姓巡佐為制止林擾人行徑，又將林男拉起以腳膝蓋壓頭，將林壓制在地上，林男被帶回派出所保護管束後，於昨晚10時許釋放。

中市第六警分局副分局長蔡期望說，分局7日召開輿情會議，針對李姓巡佐處置行為做出討論，李第一次出腳踹辱罵警員的林男，屬為行使強制力，制伏林的連續動作過程無不妥；第二次李因林咆哮又將林壓制在地，應有其他更妥適作法，已屬過當，警方研議對李議處並報市警局核定。

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