嘉義縣太保市1名85歲洪姓老翁，本月1日外出後至今（7）未歸，家人心急PO網尋求監視器畫面，老翁當天是騎著腳踏車外出，騎了1個多小時後，路口監視器拍下他最後出現在六腳鄉「雙涵社區」，之後便失蹤；警方經過7日搜尋，7日上午發現老翁陳屍在新港鄉南港村大崙台糖農場甘蔗園溝渠，死因待釐清。

老翁的孫子日前在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的阿公現年85歲，家住在嘉義縣太保市的新埤地區，7月1日從住家騎腳踏車外出買東西後就再也沒有回家，原本是要到六腳鄉的魚寮社區，不過監視器中最後的身影是在六腳鄉「雙涵社區」，之後就不知去向，發文希望附近民眾能提供監視器幫忙尋人。

警方經過7日搜尋，7日上午發現老翁陳屍在新港鄉南港村大崙台糖農場甘蔗園溝渠，死因待釐清。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該孫子表示，他的阿公當天是穿著橘紅色上衣，患有重聽與失智，他擔心阿公因為走失相當緊張，加上失智可能導致無法報警、與人溝通，1日已報警列為失蹤人口，當地警察、搜救隊、社區巡守隊也積極地在尋人，「我們這幾天已經把這附近的鄉鎮，包含田間小路堤防都找了好多遍，很難過也很無奈。」

警方與民眾在比對附近監視器後，發現該老翁原本要往西北方向的六腳鄉魚寮，結果最後身影卻是在雙涵社區，之後就再也沒有發現身影；警方在今天上午發現老翁陳屍在新港鄉南港村大崙台糖農場甘蔗園溝渠，檢警將調查死因。