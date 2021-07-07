蔡姓女子毒駕遇警臨檢，挨罰12萬元，還被吊扣駕照24個月，她認為員警違法攔停，提起行政訴訟抗罰，一審認為員警受過專業訓練，較能判斷毒蟲的面容、舉止反應等，且蔡女也同意搜索，因此判她敗訴。蔡女不服上訴，台北高等行政法院指她未指出原審判決有何違背法令之處，裁定駁回，蔡女敗訴確定。

蔡女去年4月11日下午在家施用安非他命，隨後開車出門，卻在停好車時遭警方盤查，被從包包內起獲三級毒品FM2、安毒及K他命。警方再對蔡女採尿送驗，結果呈陽性反映，遂認定她毒駕，開單舉發後由新北市政府交通事件裁決處裁處12萬元罰鍰，吊扣駕照24個月。

蔡女提告主張，警方只因她是毒品列管人口就刁難，她自認沒有違法，所以同意警方盤查，而包包內的FM2是醫療所需，她願提供診斷證明，員警卻不理會。依警察職權行使法規定，警方盤查時只能查證身份，況且她當下已停好車，員警無從懷疑她開車有發生具體危害，不符攔停要件，舉發顯然違法。

一審新北地院認為，員警見蔡女行跡可疑而上前攔查，而員警受有專業訓練，根據職務經驗，較一般人能透過面容、舉止及遇見員警時的反應，判斷是否有犯罪嫌疑或犯罪之虞，且蔡女已簽署「自願搜索同意書」，也同意員警採尿，因此判她敗訴。

蔡女上訴，北高行認為，蔡女只是重申一審時的主張，並未針對原判決有何違背法令之處說明，裁定駁回上訴，全案定讞。

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