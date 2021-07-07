中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前解釋台灣染疫死亡率高，提到死亡個案中約有20%簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例的人「其實救得回來。」引發爭議，對此，醫師姜冠宇發文說，DNR不代表放棄救你，這樣的說法不但打擊醫護的士氣，也傷透家屬的心，醫療量能不足才是確診新冠肺炎病人的死因。

姜冠宇昨在臉書發文表示，邏輯絕對不是這樣，這無疑是打擊第一線人員的士氣與撕裂醫病信任，「DNR （放棄急救同意）」 僅是徵詢患者與家屬意見的過程，真正造成死亡率提高，是疫情指數上升時，醫療資源不足的狀況。

姜冠宇指出，疫情發展初期，死亡率本來就會特別高，因為案例曝光的問題，很多母數藏在社區中沒被發現，再者是醫療支持不足，在疫情指數上升的時候，世上沒有一個國家能撐住疫情爆發的衝擊，此時醫療量能不足才是造成死亡率大幅提升的因素。

姜冠宇舉例說明，印度疫情最嚴重的時候氧氣供應不足、墨西哥也發生過氧氣瓶在黑市高價出售的狀況。不過，隨著時間調整，死亡率自然就會下降，醫療支持不足還有更細節的點「就是當時醫療系統處置無法達到對病人的最即時、最優化。」

姜冠宇直言，醫療量能不足才是新冠病人的死因，DNR不是，請把DNR回歸單純倫理問題。「DNR不代表我放棄你、我救你會遭殃，所以見死不救。面對醫療需求，沒有同仁會退縮，每個病人的治療，判斷病情可逆不可逆都是在投石問路」。

姜冠宇表示，每個照護經驗累績下來都是為後人種樹，病情可逆之下，做該做的事情是每個臨床醫療人員都有的本能。而台灣新冠死亡率未來降低是必然的趨勢，無須為數字不好看而感到不安，「我們是在作戰，不是模範生比賽，不求勝，但求不敗。」

姜冠宇也說，不要讓數字被錯誤詮釋，也不要讓DNR溝通處置成為病患心中的恐懼，並否定疫情過程整體醫護的努力，指揮中心作為統領全國抗疫作戰，應該要更加相信在第一線作戰的基層醫療人員。