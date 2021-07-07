新冠肺炎本土疫情近來雖然稍顯趨緩，但各地大規模採檢及施打疫苗，讓第一線醫護人員疲於奔命，仍不時有防護用品短缺的狀況。三家太陽能光電業者寶晶能源、韋能能源、寶島陽光再生能源，7日共同捐助價值上百萬台幣、近3300組「一次性的P2等級醫療用防護衣及鞋套」給三軍總醫院，希望能讓醫護人員有充足的「後援」，更安心、專心地對抗病毒。

三軍總醫院表示：「由於醫護人員的防護衣是拋棄式，使用過就必須廢棄，因此需求量極大，消耗得非常快，十分感謝太陽光電產業發展永續協會捐贈醫療用防護衣，讓醫護同仁把心力集中於救護，保護更多的人。」

寶晶能源、韋能能源與寶島陽光再生能源都是中華民國太陽光電產業永續發展協會的創始會員，在此次疫情中，雖然受到缺工、原物料漲價等衝擊影響營運，但本著「太陽能」永續經營的初衷，決定一起整合資源支援防疫，以「支援醫療、協助弱勢」為主要目標，希望能幫助需要的特定族群、度過這波嚴峻的考驗。

三家業者除了各投入50萬新台幣購買防護衣協助醫療單位，同時也採購防疫物資包捐贈需要關懷的社區團體、幫助弱勢族群，讓需要幫助的人們感受到「太陽」的溫暖。三家業者也分別在各自的社區進行小規模的關懷送暖，準備了包括防疫物資、泡麵、即時品等在內的「防疫包」捐贈給當地需要協助的弱勢住戶，撐住需要幫助的人們，一起度過這困難的時刻。