台灣真奇妙，1年前時鐘是順著走的，1年後全變成倒著走了。其實，這只是給社會風向打個比方，去年台灣一片「順時中」，衛福部長陳時中被捧上了神壇；今年疫情大爆發後，阿中部長的形象破功，台灣從防疫模範生跌落到吊車尾，愈來愈多人開始「逆時中」。民進黨狂吹了1年多的防疫法螺，不但不再能洗腦民眾的認知，反而激起民眾倒著走的情緒。

打臉蔡政府 不分藍綠

過去中央流行疫情指揮中心高高在上，地方政府都要聽其號令。到了如今，指揮中心宣布「微解封」，諸多標準不一的措施引發強烈爭議，開放餐廳、夜市內用還被縣市長大打臉，不要說雙北不跟進，連綠營縣市長也不埋單，原本「順時中」的台南市長黃偉哲也在民眾反彈下髮夾彎。一個中央指揮中心的決策，被全國地方政府不分藍綠都予以否決，這臉打得實在有夠難看。曾經高高在上的指揮中心，曾經話語有如真理的陳時中，何以淪落到沒人甩的地步？

台灣社會風向的改變，不是一夕之間逆轉的，而是一步步地變化，防疫指揮中心的權力大過總統，卻無監督的機制與力量，蔡政府在「順時中」的得意順風中，給自己種下了太多日後激發反彈的惡果，最終在疫情爆發後轉為「逆時中」風潮。

病毒是檢驗防疫的最精準工具，在今年5月之前，蔡政府一直大力吹捧自己的防疫政績，但疫情爆發戳破了虛偽假象，讓人民清清楚楚地看見，1年多來政府的決策錯誤是如何地遺禍大眾。篩檢不做，疫苗沒有，有人想捐還想擋路，醫療量能也沒預作準備，導致上萬人確診、700多人喪命，網軍卻想把鍋甩給雙北。民眾對指揮中心的信任，隨著看清指揮中心自己製造的防疫破口而逐漸崩垮。華航與諾富特事件揭露出3+11決策成了防疫破口。陳時中發明的「校正回歸」，其實是沒備好篩檢量能以致大塞車。祕魯返國祖孫傳入印度Delta病毒株，證明專家一直建議的入境普篩有其必要，但直到連綠營地方首長都要求入境兩篩時，指揮中心才終於鬆口並加碼到入境3篩。

持平而論，台灣這波疫情算是控制得宜。雖然一開始應付得很吃力，但6月中後各項資源量能逐漸補上，現在能把確診壓在兩位數、死亡在個位數，非常不容易。但3級警戒再延長下去，底層庶民受創會很慘重，指揮中心想略作開放，本意並沒有不對，但做法很有問題。黃偉哲找來餐飲工會業者開會，才決定不開放內用，「微解封」的指引涉及許多行業及地方政府的管理，指揮中心為何不曾好好與業者溝通，或進行縣市首長會議商討？

群起反擊防疫「一言堂」

毫無溝通下突然宣布的「微解封」，諸多紛歧矛盾讓人無所適從，搞得天下大亂。家中5人群聚不可，9人出團旅遊可以；室外均須戴口罩，拍婚紗拿下來接吻卻不反對。台北市長柯文哲直指中央不負責任，民眾認為「微解封」只是「偽解封」，高雄市長陳其邁則擔心變成「一窩蜂」。網友質疑中央想當好人，讓維持禁令的地方政府當壞人，鬆綁出了事也是地方的責任。蔡政府總是如此處處政治算計，難怪老百姓對政府信心崩盤。

全台逆時中，深層來說，是社會對愈來愈嚴重的「一言堂」現象產生逆反心理。如今媒體幾乎全面綠化，側翼網軍宛如綠衛兵，民進黨執政集團成了全台最大的資訊戰中心，對異議者毫不手軟地抹黑汙衊，台灣原本多元自由的言論空間，被整肅成只容許一種聲音。這對防疫而言，是一個致命的缺陷。因為沒有不同意見的討論，沒有對專業與科學的尊重，只有順我者昌、逆我者亡，當政治算計優先於人命，決策就算有錯也不會被發現和糾正，最後會一路錯到底，付出代價的是染疫的、猝死家中的、苦等不到疫苗、還沒病死就先快餓死的可憐百姓。

所以，民眾開始質疑陳時中的決策，綠營縣市長也不再唯中央之命是從。民眾已經看清，蔡政府是如何一步步犯下諸多防疫錯誤，卻傲慢跋扈不肯認錯檢討，人命的犧牲還比不上拜登愛犬的辭世。權力可以一時蒙蔽人民的眼睛，卻不能永遠遮蔽真相。逆時中只是前奏，台灣社會對蔡政府的逆反風潮，才正要啟動。