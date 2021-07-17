前副總統陳建仁近日與台北市議員王鴻薇之間，發生了嚴重的衝突，陳建仁甚至在自己的臉書粉專上痛批王鴻薇是「憑空捏造事實」，讓他「深感震驚痛心」，還說王是「堂而皇之的謊話」什麼事情讓曾經貴為國家副元首的陳建仁如此失控、如此憤怒，以至於大剌剌地指控一位民意代表說謊？

事情該從5月28日陳建仁接受媒體專訪說起。當時，陳建仁談及自己和妻子接受本土疫苗廠商端的二期人體試驗，表示自己和妻子做完試驗後，並沒有感到什麼副作用；陳建仁並補充表示，因為國產疫苗屬於蛋白質次單元疫苗，所以有這樣的結果，是可以預期的。」這番話立刻引起議論。疫苗的人體試驗分成實驗組和對照組，對照組打的是安慰劑，當然不會有什麼不良反應，也就沒什麼好說的，因此，當陳建仁強調他和妻子沒有不適，自然令人聯想，莫非他已知自己不是實驗組？

如果他明知自己是「對照組」，還刻意說自己沒有不適，在信仰上他有「做假見證」的問題，因為這會讓人誤以為陳建仁打了高端疫苗卻無不良反應，這等於是替疫苗背書，但其實他打的是安慰劑，沒有必要也沒有立場說有或沒有不適。

而如果陳建仁當時即確定自己打的是疫苗，那人們又要問，高端尚未解盲，陳建仁從何得知自己是被分到哪個組別？顯然陳建仁讓自己陷入了左支右絀的困境。身為前衛生署署長、前國科會主委、現任中研院基因體研究中心特聘研究員，陳建仁是生技專家中的專家，他不會不懂疫苗研究的倫理規範，那就不應該在那個時間點提到高端疫苗的種種，何況他身為實驗的參與者，更應持守分際、謹言慎行。

其實，陳建仁之後保持靜默，才是最好的選擇，畢竟在高端疫苗這件事情上，他應該已飽嘗「言多必失」的苦果；不料陳建仁竟然繼續嘴硬，日前又提前自爆和妻子打的是安慰劑，並把王鴻薇罵了一頓。陳建仁不說還好，一說又露餡。第一，只有1/7是對照組，陳和妻子都被放在對照組的機率是2%，不少人驚呼「真巧啊！」；第二，其他受試者要到10月才知道自己是哪個組，陳建仁怎麼又提前知道了？

身為虔誠的天主教信徒，並榮獲羅馬教廷冊封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」以及「耶路撒冷聖墓騎士」的陳建仁，不會不知道天主教的天主十誡中，就有一誡是「不可做假證」。陳建仁是否想過，如果有人因為他的「掛保證」，對該疫苗深信不疑，甚至連應該把關的政府相關部門都因此放鬆規範，日後疫苗出事，他難道沒有「伯仁之責」？

陳建仁曾在受訪提及信仰時說，他在耶穌羊群裡，卻經常偷跑到羊圈外，讓耶穌找了好久才找著，「我常是失落的那一隻」。這次高端疫苗引發如此多的爭議，無論就學術倫理、科學規範以及信仰誡命來檢視，陳建仁應該好好反省：自己是不是已經迷失了。

（作者為資深媒體人）