首見本土確診個位數！ 陳時中直呼「好消息」：降級可能性很高

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（16日）新冠疫苗接種數創下28萬人次的新高，涵蓋率也超過2成；指揮官陳時中表示，20％是我們第一個里程碑，但還要持續努力。

目前全國疫苗涵蓋率為20.40％，劑次人口比為20.93％。陳時中指出，疫苗涵蓋率超過20％之後逐漸可以看到疫苗效應，超過40％有防疫效果；超過60％之後，群體免疫情況會更好。

疫苗涵蓋率突破2成，且今天本土疫情在三級警戒後首度回歸各位數，陳時中表示，今天也看到疫情控制的可能，但還要持續努力。