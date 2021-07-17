根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（16日）新冠疫苗接種數創下28萬人次的新高，涵蓋率也超過2成；指揮官陳時中表示，20％是我們第一個里程碑，但還要持續努力。
目前全國疫苗涵蓋率為20.40％，劑次人口比為20.93％。陳時中指出，疫苗涵蓋率超過20％之後逐漸可以看到疫苗效應，超過40％有防疫效果；超過60％之後，群體免疫情況會更好。
疫苗涵蓋率突破2成，且今天本土疫情在三級警戒後首度回歸各位數，陳時中表示，今天也看到疫情控制的可能，但還要持續努力。
根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（16日）新冠疫苗接種數創下28萬人次的新高，涵蓋率也超過2成；指揮官陳時中表示，20％是我們第一個里程碑，但還要持續努力。
目前全國疫苗涵蓋率為20.40％，劑次人口比為20.93％。陳時中指出，疫苗涵蓋率超過20％之後逐漸可以看到疫苗效應，超過40％有防疫效果；超過60％之後，群體免疫情況會更好。
疫苗涵蓋率突破2成，且今天本土疫情在三級警戒後首度回歸各位數，陳時中表示，今天也看到疫情控制的可能，但還要持續努力。
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