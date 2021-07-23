大陸國家衛健委23日消息，大陸22日新增新冠肺炎本土確診12例，均在江蘇南京定點醫院治療；本土無症狀感染10例，有7例在南京。縱觀連日疫情，專家表示，江蘇南京此次發現病例，絕大部分已接種過疫苗，雖然染疫，症狀都不嚴重。

大陸國家衛健委統計，7月22日0-24時，大陸各地報告新增確診病例48例，其中境外輸入病例36例（廣東14例、雲南13例、上海3例、四川2例、陝西2例、天津1例、湖北1例），本土病例12例（均在江蘇）；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

江蘇省官方「健康江蘇」微信公號23日消息，22日0-24時，江蘇新增本土確診病例12例（均在南京市定點醫院治療）、本土無症狀感染者7例。截至7月22日24時，全省累計報告確診病例776例（其中境外輸入121例），除23例本土確診病例和10例境外輸入確診病例在定點醫院隔離治療外，其餘均已出院。

當日新增本土無症狀感染者7例，新增境外輸入無症狀感染者1例，解除集中隔離和醫學管理1例。截至7月22日24時，正在集中隔離和醫學管理的無症狀感染者38例（其中境外輸入23例，本土15例）。

江蘇「交匯點」用戶端23日報導，新冠肺炎救治專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，南京這次本土確診病例病情總體平穩，以輕型和普通型為主，症狀都不嚴重，目前沒有重症病例出現，且有大陸國家、省級、市級專家組在南京，根據病例的實際情況採取「一人一方案」。

她表示，在救治方面，去年以來救治新冠肺炎病例的一些行之有效的經驗，在這次救治中仍然十分重要。比如，治療中關口前移、及早篩查、中西醫結合等方法，在現在的治療中仍然堅持使用。還有就是病例的情緒和心態也很重要，在護理中提醒他們保證營養，充分休息，提高免疫力。

楊毅透露，江蘇這些病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。根據觀察廣東、瑞麗疫情，接種過疫苗病例在總體上症狀都比較輕，轉為重型病例的機率明顯比較低、病程比較短。所以說疫苗接種還是有保護作用的，呼籲大家平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學預防，比如少去公眾場所、堅持戴口罩、保持社交距離等。