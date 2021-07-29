我國在今年5月中旬起爆發多起新冠肺炎確診案例，醫療量能一度不足，輕症患者多入住集中檢疫所或加強型防疫旅館，勞保局表示，基於被保險人之保險給付權益，如確診新冠肺炎，由直轄市、縣市政府收治於集中檢疫所或加強型防疫旅館者，可以依請領普通傷病給付。

依勞保條例規定，如果為非職業原因所致，勞工可以請領普通傷害補助費及普通疾病補助費，為投保薪資5成，自住院不能工作第4日起發給，每半個月給付1次，以6個月為限；但傷病事故前參加保險年資已滿1年者，增加給付6個月，前後合計共為1年。