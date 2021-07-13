鴻海、台積電購買BNT疫苗終於和上海復星完成簽約，過去一路看衰民間採購的蔡政府，卻突然出現一堆「農業專家」紛紛邀功收割。事實上，稱此等人為收割大隊，已經過於抬舉，畢竟收割之說，在於沒有投入只想獲取最後果實，這些只想不勞而獲者，通常還會做做樣子，但回顧整個BNT的採購過程，蔡政府一開始連裝出表面協助的樣子都不太情願，至於有沒有從中作梗，過去交手的東洋，鴻海郭董與台積電等，自是如人飲水；而整個政府態度冷漠消極，民眾更是有目共睹。

5月中台灣疫情失控爆發，郭董隨即表態願自購疫苗捐給政府，地方政府與民間團體紛紛表態，但被中央疫情指揮中心拿著《藥事法》一般輸入藥品的繁瑣規定，一一擋下，無視同法中主管機關可以因應緊急公共衛生情況，專案核准特定藥物製造或輸入的緊急權力。就算申請者能通過這些層層關卡，指揮中心還有「原廠授權書」作為殺手鐧，連鴻海也難逃政府設下的重重限制，還沒到國際場上談判，先被自家人卡死在家裡。6月3日陳時中還誇口「我敢講現在買不到疫苗」，更說擔心廠商在國際被騙，冷漠倨傲的態度，完全讓人感受不到絲毫有心協助民間的味道。也只是1個月，事實結果卻狠打了陳時中一巴掌。

現在民間疫苗買成了，想沾光的蔡總統強調爭取疫苗是這段期間自己最優先的工作，這句話也許不假，因為整個蔡政府與民進黨被新冠病毒與疫苗徹底擊垮，他們爭取疫苗只是在挽救自己與黨雪崩的政治支持。蔡總統最後拍板授權鴻海與台積電外購疫苗，當然是重要轉折，但這也是在指揮中心虛與委蛇1個月，郭董6月18日在臉書發表八點聲明最後通牒後，才突然變化。當然，或許蔡總統也是等待手握美國加碼贈送疫苗與台積電加入採購行列兩張王牌，確認足以稀釋郭董的政治效應後才願意亮綠燈放行，但事後路透社報導美國商務部長證實對台疫苗加碼與台積電多次請求有關，證明政府角色一直很邊緣。

駐德代表謝志偉13日也在臉書發文沾光，厚顏自稱斡旋採購德國BNT疫苗達1年多，推估這個時間點，恐怕在BNT尚在4個候選疫苗中進行一、二期臨床時，便已超前部署地展開。但如果政府真有如此的前瞻布局，今日台灣豈會陷入疫苗荒的困境？且若BNT採購如蔡政府向來的口徑是受制於中國施壓，在採購受挫時，何不立即轉向不受北京施壓的美國，購買足夠的疫苗？如果政府自己採購走不通，難道不會走別條路，就停在原地不動嗎？不能主動邀集民間力量已錯失機先，對後續民間的熱心又設下各種關卡大潑冷水，甚至推諉外力施壓，才是蔡政府近來民調跳水的真正原因。或許民進黨政府始終相信網路風向與內宣，但真的不要懷疑民眾的常識。

民間買疫苗的模式得以成功，政府卻不行，是因為蔡政府原本堅持的模式退場，回歸國際商業正常模式，真正的障礙其實不證自明；政府的僵化與充滿政治考量，讓台灣陷入泥淖。開創性的模式是民間堅持的，錢是民間出的，政府現在唯一要做的，不是邀功收割，而是帶頭把感謝日本，感謝美國，感謝立陶宛的圖像，改成感謝郭董，感謝台積電，感謝慈濟。其他都顯得多餘，往臉上貼金只會自取其辱！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）