無視外界的強烈質疑及專家的反對，衛福部核准了高端疫苗的緊急使用授權（EUA），而且專家會議內容與比對的AZ抗體效價都不公開，再度展現蔡政府一貫的「黑箱」風格。回頭想想，蔡英文總統自信滿滿向國人表示，7月有國產疫苗可打，顯然結果早已設定，一切照著蔡總統的劇本走，中研院院士陳培哲的反對諍言，終究如螳臂擋車。

照著蔡總統劇本走

專家一再反對衛福部用免疫橋接跳過三期試驗，出身醫界的台北市長柯文哲也認為，舉世已有7支優質疫苗，此舉有違醫學倫理，還說看不懂衛福部那張允許製造的證書是什麼，但這擋不住什麼都敢做的蔡政府。的確，一個敢關掉異議電視台的政權，還有什麼不敢做的？整個疫苗決策都是黑箱作業，事事不透明，出了包推東推西推老共，到底黑箱裡掩蓋了多少疏失、無能與私心，細思極恐。

例如，媒體詢問衛福部長陳時中疫苗採購價格的問題，陳時中回嗆說要他講價格是「居心叵測」，因為所有合約都有價格保密條款。但其他國家的採購疫苗價格並不是祕密，台灣卻不肯攤在陽光下。就算條約有保密條款，但抹黑提問者之居心又是什麼意思？難道大家只能拍手說陳時中好棒棒？

國民黨籍立委陳玉珍曾指出，衛福部去年以每劑45美元採購BNT疫苗，遠高於去年底東洋與上海復星談判的31美元。如以採購1千萬劑計算，總價差就達1億4千萬美元（約台幣40億元）。當時陳時中否認說，他的眼睛從沒有看過31、32美元的BNT報價。今年5月疫情大爆發後，民眾才驚覺政府的國際疫苗採購不足，到貨量又少。郭台銘、佛光山願捐疫苗，政府卻在程序上一再刁難，陳時中還多次唱衰，說各廠都要和政府談，他們應該是買不到的。直到民怨沸騰，蔡總統不得不同意鴻海、台積電捐贈疫苗。鴻海和台積電談到的採購數量與價格，和去年東洋相近。也就是說，我們耗了10個月，只是回到原點，還是由民間出錢出力替政府做了本來政府該做的事，政府卻還要來搶功勞，陳時中又該如何解釋他談的45美元價格？

蔡政府視政治優於人命讓人寒心，整個疫苗決策的黑箱問題更是疑竇重重，價格差幾美元，結果就差幾十億台幣，箇中內情一直蓋得緊緊的，那些錢不都是民脂民膏嗎？老百姓不能問一句錢怎麼花的？固然，在全球搶貨時，疫苗價格會跟著漲，但我們的問題是，整個疫苗的選擇、數量、價格等決策，全部是黑箱作業，不必受監督，指揮中心擁有絕對的決定權，老百姓只能接受決策的後果，這不是一個民主國家應有的運作。

賭百姓的命 好敢！

再例如，去年決定訂1千萬劑AZ、505萬劑莫德納、476萬劑的COVAX平台疫苗，這只能供全國半數民眾打滿2劑，哪裡夠？和其他國家買到人口2、3倍的情況相比，我們的採買量、疫苗種類都太少，為什麼做此決定？指揮中心把寶押在2千萬劑的國產疫苗上，沒想到國產疫苗進度太慢，國內又爆發疫情，此時國際疫苗到貨太少，人民陷入危險的疫苗空窗期，全靠美國和日本的善心應急。現在政府核准高端的EUA，想用免疫橋接讓國產疫苗跳過三期試驗倉促上路，這種拿人命當賭注的決定是怎麼做的？注射疫苗後若發生不良事件，賠償金是不是要多加幾倍？這些爭議決策，包括3+11隔離政策，都是關起門來做的，也造成了目前的諸多防疫困境，決策環節到底哪裡出了錯，哪個有會議紀錄？誰能出來交代一下？

現在國民黨縣市也想捐疫苗，行政院卻說疫苗已經夠了，目前疫苗施打才2成人口覆蓋率，政府是哪隻眼睛看到疫苗夠了？連APEC領袖代表張忠謀都在亞太經合領袖視訊會議上說台灣需要更多疫苗，蔡政府一面不讓藍營縣市捐疫苗，一面對外哭窮，這才是居心叵測。

政府鐵了心要硬推國產疫苗，將來高端或聯亞疫苗要施打前，一定要把未做完三期以及保護力未獲驗證講清楚，讓民眾自由選擇。有這麼敢的政府，民眾要懂得保護自己，因為這個政府並沒有把你的健康性命放在首要考量。