隨著國內進口疫苗數量逐漸增加，全國各地都已展開疫苗注射。的確，不管是AZ疫苗或者是莫德納，只要是能打的疫苗就是好疫苗，蔡總統也很早就鼓勵國人施打疫苗。不過，迄今尚未看到蔡總統要打疫苗的消息，真是讓國人為您著急和擔心。現在就連國民黨立委賴士葆都說，您至今還沒有打第一劑疫苗，應該趕快去打，不需要拘泥於「手臂要留給國產疫苗」的承諾。指揮官陳時中也已表示，總統接種疫苗將被視為全民表率。

日前總統府發言人張惇涵回應表示：「任何對防疫工作有正面幫助的事，總統、副總統都配合，目前願意施打國產疫苗這項計畫並沒有改變。」唉！這位發言人實在是嘴笨，不知他事先是否有問過總統，難道他就不能不要提「國產疫苗」4個字嗎？這樣不就是要限定蔡總統非打國產疫苗不可？尤其是蔡總統才修訂過自己說的話，「國產疫苗7月推出只是一個理想。」

蔡總統將於8月31日滿65歲，已經符合這星期開始注射的資格，我的許多相同年紀的小老百姓朋友都已經或即將注射，何況國家元首呢！據報導，美國總統拜登、副總統賀錦麗，日本首相菅義偉，及南韓總統文在寅都早已打了疫苗，唯獨蔡總統還沒有接受注射的消息；雖然有安全與醫療團隊的緊密保護，但病毒的感染是不分貧富貴賤的。

相信蔡總統現在正處於一個非常尷尬的境地，那就是該不該等到國產疫苗開打後，再挽起袖子以兌現當時的諾言。最近有人在問：蔡總統「只打國產疫苗」的承諾還算數嗎？然而，蔡總統實在是沒有必要為了示範打國產疫苗，而讓自己暴露在染疫風險之中；尤其是您日理萬機，還要四處查訪。

現在就請蔡總統暫時將「承諾打國產疫苗」的念頭擱在一邊，畢竟過去說話不算話的紀錄所在多有，民進黨是「雙標黨」的印象也早已深植人心；再說，總統府辦公室四周的部署，甚至行政院的一些年輕幕僚都早已因為「身分重要」而打了疫苗，難道他們會比蔡總統還重要嗎？

（作者為大學英文講師）

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