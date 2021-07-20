國產疫苗有機會在8月開打，高端疫苗(6547)研發的COVID-19國產疫苗，通過台灣緊急使用授權(EUA)，今日和大股東基亞(3176)一起跳空強鎖漲停板280.5元、70.7元，生產新冠疫苗原液的台康生技(6589)也是跳空鎖在漲停板144元，買單分別有8000、2000及1400餘張，排隊搶著要買。在疫苗概念股飆漲的帶動之下，上櫃生醫指數逆勢強漲2.4%，成為盤面上最熱門的人氣焦點。

國產疫苗通過EUA，除了帶動高端等力鎖漲停之外，主要充填廠東洋(4105)漲幅也在5%以上，而同樣擁有疫苗概念的國光生(4142)也亮燈漲停，至於另一個國產疫苗的聯亞生技子公司聯亞藥(6562)今日在興櫃市場漲幅也在24%以上。

衛福部食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。