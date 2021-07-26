全台疫情警戒7月27日即將降為二級，不只家長關心補教人員是否完成疫苗施打，教師團體也持續爭取，高雄市長陳其邁原本宣布國中教師疫苗先開打、高中及補教業則要等到8月初，但經過緊急會商後，宣布會同步安排在7月底前會提早完成2萬3000位國高中教師施打疫苗。

教育局表示，經市長與衛生局商議，決定調配疫苗存量，加碼加速國、高中以及補教人員在7月底前同步完成施打，再加上之前已施打的幼教、國小教育人員，希望在開學前將疫苗施打準備工作將全部完成，不但讓家長及學生放心提，也讓高市的教育人員面對疫情，更有信心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著學校教師完成疫苗施打，家長可以更加放心，將孩子送回校園，但大多數的上班族目前還在等待疫苗，關心自身與家人健康，提醒上班族別忘了還是要保持社交距離，為了協助上班族及早恢復收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，可斜槓遠端工作等職務，降低衝擊。