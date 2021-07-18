大陸智慧手機ODM龍頭廠商聞泰科技，打算收購英國晶片工廠新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），以確保在全球半導體供應緊張，及美中科技戰挑戰下，還能增加產能。但英國政府擬根據《企業法》與《國家安全和投資法》進行審查，英國軍情五處也指出，英國面臨來自中國的間諜威脅。

中美地緣政治緊張，大陸加速對半導體產業的研發，並強調晶片的自給自足。發展半導體產業是習近平「中國製造 2025」戰略的一個關鍵目標，旨將中國從製造業出口國轉型為高科技產業國。

晶片為人工智慧、5G與人臉識別等高科技產業之核心，各國將晶片製造視為國家安全的重要產業。2017年大陸凱橋資本收購英國繪圖晶片設計公司進想科技，2018年湖北鑫炎擬收購美國半導體測試公司Xcerra，福建的宏芯基金擬收購德國半導體公司愛思強，以及2021年深圳創疆投資控股公司打算收購義大利米蘭的半導體設備公司LPE，都可以看到大陸的雄心。

莫尤（Dambisa Moyo）在2013年所著《當中國買下全世界：全球資源布局戰的最大贏家，如何掌控世界商品的供需網絡》當中，已點名中國在海外購併企業已成為中美間的新戰場。儘管新港晶圓廠被指出僅能生產過時的200 mm（8吋）晶圓，且多被用於車用。然而，中國在全世界收購晶片廠或能解決全球汽車廠商所出現晶片不足問題，並強化晶片的自給自足，卻讓其他國家更為警覺中國在海外「戰狼收購」問題，正值美國打算建構「新興技術聯盟」，北京的收購晶圓廠將進一步深化中美與中歐的矛盾關係。

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